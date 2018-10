Ingoia una pila e rischia di soffocare | salvata bimba di 14 mesi

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Una bambina di 14e’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove nelle scorse ore le e’ stata rimossa unarotonda, a bottone, dall’esofago. L’intervento, eseguito in endoscopia, e’ perfettamente riuscito. La piccola paziente e’ intubata nel reparto diretto dal primario Giorgio Ivani. Nelle prossime ore, se non sorgeranno complicazioni nel decorso post-operatorio, la bambina sara’ trasferita nel reparto di chirurgia diretto dal primario Fabrizio Gennari. A dare l’allarme sono stati i genitori della piccola, subito accortisi che la figlia aveva ingerito la, una di quelle che si usano di solito per gli orologi o i telecomandi. All’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove e’ stata portata dalla sua abitazione di Alba, hanno subito deciso il trasferimento a Torino. Il ...