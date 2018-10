Ingoia pila | salvata bambina 14 mesi

Ingoia una pila e rischia di soffocare : salvata bimba di 14 mesi : Una bambina di 14 mesi e’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove nelle scorse ore le e’ stata rimossa una pila rotonda, a bottone, dall’esofago. L’intervento, eseguito in endoscopia, e’ perfettamente riuscito. La piccola paziente e’ intubata nel reparto diretto dal primario Giorgio Ivani. Nelle prossime ore, se non sorgeranno complicazioni nel decorso ...