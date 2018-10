Infantino e Giorgetti ad elezioni Figc

calcioweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il presidente della Fifa, Gianni, e Giancarlo, sottosegretario con delega allo Sport, sono attesi lunedì a Roma per l'assemblea elettiva della Federcalcio da cui è destinato a uscire come presidente il candidato unico Gabriele Gravina. Parteciperà all'assemblea anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, mentre al momento non è confermata la presenza del presidente della Uefa Aleksander Ceferin.