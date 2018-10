India | 60 persone uccise da treno in corsa Ultime notizie | strage nel Punjab | guardavano

Almeno 61 persone sono morte in un incidente ferroviario in India : Almeno 61 persone sono morte e 72 si sono ferite in un incidente ferroviario ad Amritsar, nello stato Indiano del Punjab: un treno ha investito una folla di persone che si trovano intorno ai binari per guardare uno spettacolo di The post Almeno 61 persone sono morte in un incidente ferroviario in India appeared first on Il Post.

India - TRENO TRAVOLGE 50 PERSONE/ Ultime notizie - strage durante festa religiosa : misure di sicurezza assenti : INDIA, TRENO TRAVOLGE folla sui binari durante le celebrazioni religiose: almeno 50 morti. Le vittime non avrebbero sentito l'arrivo del convoglio a causa dei fuochi d'artificio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:29:00 GMT)

CHN Industrial - tre progetti in India per aiutare centinaia di persone a uscire dalla povertà : CNH Industrial ha avviato collaborazioni con un ampio numero di comunità locali in tutto il mondo, sia in Paesi ricchi e sviluppati, sia in quelli più poveri e svantaggiati, dove le cure sanitarie e

India : Modi ricorda Gandhi - "faro di speranza per milioni di persone in tutto il mondo" : Nuova Delhi, 02 ott 09:59 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha inaugurato oggi a Nuova Delhi Delhi la conferenza Mahatma Gandhi International Sanitation... , Inn,

India - chi sono le 10 persone più ricche. Ancora diffusa la povertà : ... presidente di Wipro, terzo fornitore di servizi per software con una ricchezza di 20,9 miliardi di dollari; e Lakshmi Mittal, presidente di ArcelorMittal, il più grande produttore d'acciaio al mondo.

L'India lancia il 'ModiCare' - il servizio di assistenza sanitaria gratuita per mezzo miliardo di persone : Il governo indiano ha dato vita alla più grande riforma sanitaria al mondo: il programma Ayushmaan Bharat , che ha già preso il nome di 'ModiCare' in onore del premier Narenda Modi, garantisce la copertura sanitaria per più di mezzo miliardo di persone. 'È una sfida ...

In India decine di migliaia di persone vivono raccogliendo escrementi umani : Quando sono andato a trovarlo nel suo complesso alla periferia di Delhi, Bindeshwar Pathak mi ha mostrato, oltre al museo del gabinetto con reperti da tutto il mondo che ha, le scuole dove si tengono ...

India : grave incidente sull’isola di Giava - morte 21 persone : grave incidente in Indonesia: almeno 21 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Un bus che trasportava turisti indonesiani è caduto in un burrone nell’isola di Giava: lo ha reso noto la polizia. A bordo del mezzo 37 persone, in viaggio verso Sukabami: il bus ha preso velocità in discesa, perdendo il controllo e cadendo nel crepaccio. L'articolo India: grave incidente sull’isola di Giava, morte 21 persone sembra essere ...

India : morte almeno 14 persone per leptospirosi in Kerala : Negli ultimi due giorni in Kerala (India) sono morte almeno 14 persone a causa della leptospirosi, la febbre batterica che si trasmette attraverso l’acqua contaminata dall’urina dei roditori: il Ministro della Salute ha dichiarato ieri al quotidiano Hindustan Times che in totale i casi di leptospirosi accertati dal 15 agosto sono 196 e che altri 37 decessi sono ancora oggetto di analisi. Il Ministro ha negato l’esistenza di un ...

Apple assume 3.500 persone nel centro sviluppo Mappe in India - : ... progetto a cui ha lavorato in segreto per anni, anche se in realtà sono stati numerosissimi gli avvistamenti delle auto Apple in tutto il mondo attrezzate per rilevamenti stradali e fotografie. Il ...

Le alluvioni nello stato Indiano del Kerala hanno ucciso 410 persone : Le persone morte negli ultimi giorni per le alluvioni causate dai monsoni nel Kerala, uno stato dell’India meridionale, sono ora 410. Almeno 50 mila case sono state distrutte e gli sfollati sono più di un milione, accolti negli oltre tremila centri appositamente allestiti The post Le alluvioni nello stato indiano del Kerala hanno ucciso 410 persone appeared first on Il Post.

Piogge monsoniche in India : prima tregua dalle precipitazioni - centinaia di persone tratte in salvo : Le Piogge torrenziali che hanno devastato il Kerala (India) negli ultimi giorni hanno concesso una prima tregua questa mattina e facilitato gli interventi di soccorso: centinaia di persone sono state tratte in salvo con gli elicotteri dai tetti delle loro abitazioni. In generale, la situazione in Kerala è in miglioramento: in numerosi distretti si sta riattivando l’elettricità, nelle banche gli sportelli ATM sono tornati in ...

Piogge monsoniche in India : isolata città del Kerala - bloccate 10mila persone : Le Piogge monsoniche in India stanno flagellando da giorni lo Stato meridionale del Kerala: secondo quanto riportato dal quotidiano Times of India, la località di Mannar è isolata e circa 10 mila persone sono bloccate all’interno delle case allagate, molte senza cibo e acqua. Nella città tutte le strade sono isolate: la situazione è diventata critica nel momento in cui il fiume Achankovil è esondato, bloccando le principali vie di ...

Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato Indiano del Kerala : Le autorità indiane hanno detto che 67 persone sono morte Negli ultimi giorni nello stato meridionale del Kerala a causa di alluvioni e frane provocate dal peggiore monsone che ha colpito la zona da quasi un secolo a questa parte. The post Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.