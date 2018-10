Incidente per un bimbo di quattro anni a Pozzolengo

Almeno 61 persone sono morte in un Incidente ferroviario in India : Almeno 61 persone sono morte e 72 si sono ferite in un incidente ferroviario ad Amritsar, nello stato Indiano del Punjab: un treno ha investito una folla di persone che si trovano intorno ai binari per guardare uno spettacolo di The post Almeno 61 persone sono morte in un incidente ferroviario in India appeared first on Il Post.

Moto2 - terribile Incidente per Alex Marquez : moto in fiamme e pilota trasportato via in barella [VIDEO] : Il fratello di Marquez è stato protagonista di un terribile incidente nel corso della prima sessione delle FP1 di moto2, le sue condizioni verranno valutate dopo le FP2 Bruttissimo volo per Alex Marquez nel corso della prima sessione di prove libere di moto2 a Motegi, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua KAlex venendo sbalzato per aria. Un colpo durissimo sull’asfalto in curva otto, resa scivolosa dalla pioggia caduta ...

MARANO VICENTINO - MORTO L’OPERAIO FOLGORATO/ Ultime notizie - il terribile Incidente davanti ai colleghi inermi : MARANO VICENTINO, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Incidente al centro commerciale : uomo precipita su una donna dal piano superiore : Brutto Incidente in un centro commerciale di Stratford, nella periferia di Londra, dove nel pomeriggio un uomo è precipitato dal piano superiore colpendo in pieno una donna. Grande spavento fra i ...

Tennis - paura per David Nalbandian : Incidente durante una corsa di rally : David Nalbandian si sta dedicando al rally dopo aver lasciato il mondo del Tennis, l’argentino è stato però vittima di un brutto incidente Ricordate David Nalbandian? L’ex Tennista argentino ha lasciato l’attività agonistica ormai da un po’ di tempo, dedicandosi alle corse di rally che lo appassionavano da tempo. Proprio durante una di queste corse, più precisamente la gara di Entre Rios, il buon Nalbandian ha avuto ...

La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale AOSTA. Un camion e due automobili sono rimasti coinvolti in ...

Capoterra. Incidente sul lavoro : ferito un operaio di Quartu : Incidente sul lavoro a Capoterra intorno alle docidi di oggi. Un operaio, F. A. di 65 anni residente a Quartu S. E., era a bordo dell'autocarro equipaggiato con grù, quando nello scaricare alcune ...

Incidente di capodanno : i perché delle accuse ai dirigenti Sav Aosta - Il pm Carlo Introvigne addebita negligenza - imprudenza ed imperizia ... : Alla base dell'Incidente della notte di capodanno sull'A5, costato la vita alla diciannovenne Federica Banfi , vi sarebbero negligenza, imprudenza ed imperizia dei due dirigenti della società ...

Incidente a Temptation Island Vip per Nicolò Ferrari : 'Fiumi di sangue ma ora sto bene' : Nicolò Ferrari ha recentemente preoccupato i suoi tanti sostenitori virtuali. L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e donne il famoso people show pomeridiano di Maria De Filippi, il quale abbiamo conosciuto alla corte di Nilufar Addati, ha rivelato di aver avuto un brutto Incidente che gli ha causato una ferita. Il tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO] si è recentemente confidato su Instagram rispondendo ...

Migranti portati in Italia - Parigi : Incidente - lavoriamo per chiarire : "Si sta lavorando per cercare un chiarimento a quello che sembra un incidente". Lo riferiscono fonti del governo francese in merito al presunto sconfinamento della gendarmeria che avrebbe lasciato dei ...

British Superbike - Incidente spaventoso per Dixon : la moto del pilota rischia di fare una strage [VIDEO] : Nel corso della gara disputata a Brands Hatch, il pilota ha perso il controllo della sua moto che è finita fuori pista a pochi centimetri dai commissari di gara Un incidente pazzesco, che avrebbe potuto avere conseguenze terribili. Il protagonista è Jake Dixon, pilota 22enne che, nel corso della gara di British Superbike disputata a Brands Hatch, ha perso il controllo della sua moto per via di una pozzanghera presente sull’asfalto ...

Temptation Island Vip - Incidente per Nicolò Ferrari : ‘Fiumi di sangue’ : Preoccupazione tra i follower di Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore di Uomini e donne e tentatore di Temptation Island Vip, dove ha ritrovato Nilufar Addati, ha avuto un piccolo incidente. Il ragazzo ha chiuso infatti la sua esperienza nel docu-reality di Canale 5 con il botto… a terra. Come ha raccontato nelle stories di Instagram, poco prima di uscire dal villaggio è caduto sbattendo il mento e perdendo molto sangue. Insomma, non ...

Finge di essere morto in un Incidente per l’assicurazione : la moglie si suicida coi due figli : Prima di Fingere la sua morte, l'uomo, 34enne cinese, aveva stipulato una polizza assicurativa per incidenti personali da 1 milione di yuan (circa 125mila euro), nominando sua moglie come beneficiaria. La donna però non ne sapeva nulla...Continua a leggere

Incidente per Biondo alla Partita del Cuore - il cantante di Amici al Pronto Soccorso : Biondo si è infortunato durante la Partita del Cuore ed è stato portato in ospedale. La sua fidanzata Emma ha filmato ogni momento del cantante in ospedale. Ecco come sta ora il cantante di Amici