Incidente di caccia : muore 20enne : Rieti, 20 ott. (AdnKronos) - Un ragazzo di 20 anni è morto in un Incidente di caccia stamattina in una frazione di Cittaducale, in provincia di Rieti. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato colpito da un proiettile durante una battuta di caccia: è in seguito deceduto per le fe

Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia : Incidente durante battuta di caccia - muore 51enne : Tragedia questa mattina nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: in cacciatore di 51enne è stato trovato morto al termine di una battuta di caccia. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e i colleghi del comando stazione di Cisterna: sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un colpo esploso dal fucile della stessa vittima. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: ...

Incidente di caccia nella campagna intorno a Senigallia : Un ferito in provincia di Ancona in un Incidente di caccia. E’ successo mercoledì mattina nella campagna intorno a Senigallia.

Un Incidente di caccia svela i limiti della legge. E della morale : Come sempre è arduo distinguere fra il piano della tragedia – che in questo caso è doppia: quella del ragazzo morto e quella del cacciatore che lo ha ucciso per errore – e il piano della teoria, sia in materia di legge sia in materia di etica. A maggior ragione perché la vita che si è spenta è molto

Incidente Apricale - perché la politica permette a un cacciatore di entrare col fucile nel mio terreno : Poveri animali con le zampe, non c’è pace per loro. O hanno la fortuna di nascere cani (meno che in Calabria) o gatti e allora hanno ancora qualche speranza di vivere una vita normale, altrimenti sono cavoli loro. Si passa dagli “animali da reddito”, destinati a una breve vita in prigione per poi passare alla pena capitale, senza avere alcuna colpa se non quella di venire al mondo, alla “selvaggina”, destinata a essere abbattuta dalle doppiette. ...

Incidente di caccia nel Bresciano : 58enne ferito da colpo di fucile partito accidentalmente : Incidente nel Bresciano: un 58enne è rimasto ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Leno. Il colpo sarebbe partito accidentalmente e ha raggiunto il cacciatore mentre era con i compagni di battuta. E’ stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali civili di Brescia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L'articolo Incidente di caccia nel Bresciano: 58enne ferito da colpo di fucile partito ...