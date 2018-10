In piazza Hortis tornano le inferriate dell' Ottocento

ilpiccolo.gelocal

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ok al progetto da 90 mila euro per la recinzione del giardino sopra il muretto. Ai varchi cancelli con pilastri in pietra d'Aurisina. Cantiere chiuso entro sette mesi