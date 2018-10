Stefano Cucchi - la sorella Ilaria minacciata di morte su Fb : «Spero che ti facciano fare la stessa fine» : «Spero che ti facciano fare la stessa fine». Un messaggio scritto sul profilo Facebook di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il detenuto morto in carcere nel 2009, sarebbe arrivato...

Ilaria Cucchi denuncia : “Ricevo minacce di morte e insulti - ho paura” : Ilaria Cucchi, dopo la confessione di uno dei carabinieri che ha ammesso il pestaggio del fratello Stefano, denuncia di aver ricevuto minacce di morte: "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio”.Continua a leggere

Ilaria Cucchi - MINACCE DI MORTE E INSULTI SU FACEBOOK/ Ultime notizie : “Ho paura - non so cosa pensare” : ILARIA CUCCHI attacca il Generale Nistri: "sproloquio sui testimoni che parlarono su MORTE Stefano". Ultime notizie, le reazioni all'invettiva contro l'Arma: "sospesi" 3 agenti coinvolti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Ilaria Cucchi minacciata di morte su Fb : 'Spero che ti facciano fare la stessa fine' : 'Spero che ti facciano fare la stessa fine'. Un messaggio scritto sul profilo Facebook di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il detenuto morto in carcere nel 2009, sarebbe arrivato oggi da alcuni ...

Ilaria Cucchi : "Giù le mani dal processo" : Roma, 19 ott. - , AdnKronos, - "Giù le mani dal mio processo". A Circo Massimo, su Radio Capital, Ilaria Cucchi lancia il suo appello. "Io ho visto militari in divisa venire a testimoniare e ...

Ilaria Cucchi : «Mi hanno deluso ancora una volta» : «Mi spiace perché quel momento doveva essere importante, una riappacificazione tra la mia famiglia e le istituzioni». E invece Ilaria Cucchi è uscita amareggiata dall’incontro di mercoledì con il generale Nistri. «Mi sarei aspettata non dico delle scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici che hanno rotto il muro di omertà nel nostro ...

Ilaria Cucchi : nessuna intenziona a candidarmi sindaco di Roma : Roma – “Mia candidatura a sindaco di Roma? Non ho alcuna intenzione di candidarmi. Non so cosa faro’ nel mio futuro, voglio solo portare avanti questa battaglia”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo massimo su Radio capital.