Ilaria Cucchi | minacce sui social e insulti |  «Ho paura | per me  e per la mia famiglia»

Minacce di morte sui social a Ilaria Cucchi. "Spero ti facciano fare la stessa fine di tuo fratello" : "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, Minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio (Anselmo, il legale della famiglia Cucchi - ndr) poiché nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. ...