Il test della festa grillina oggi al Circo Massimo | i vertici temono la base

Dl fiscale - Di Maio : “Felice per no della Lega a condono - amici ritrovati. Daremo due copie del testo a Salvini” : “Oggi c’è un importante Consiglio dei ministri in cui chiariremo la questione del condono: Daremo due copie del testo a Salvini, così non si sbaglierà più: l’articolo 9 non è mai stato letto. Ma ora smettiamola e andiamo avanti senza condono”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti torna sullo scontro circa il testo del dl fiscale a un’ora da un nuovo Cdm. Di Maio poi replica alle condizioni ...

F1 - che sgarbo della Red Bull a Ricciardo : vietata all’australiano la possibilità di provare la Renault ai test di Abu Dhabi : Il pilota di Perth ha rivelato come la Red Bull gli impedirà di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli fissati per il 27 novembre ad Abu Dhabi Un gesto davvero discutibile, che senza dubbio non avrà fatto piacere a Daniel Ricciardo. La Red Bull infatti ha deciso di vietare all’australiano di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli di Abu Dhabi, in programma il 27 novembre dopo due giorni dalla ...

I grilini No-Tap in viaggio per protestare. Italia 5 Stelle stretta tra condono fiscale e gasdotto della discordia : Dalla Puglia partono pullman direzione Circo Massimo. A bordo ci sono i grillini No-Tap, attivisti 5Stelle che fanno parte anche dei comitati contro il gasdotto. Quei comitati che nelle scorse edizioni di Italia 5 Stelle erano stati invitati come compagni di battaglia e invece adesso, senza invito, lo spirito è cambiato: "Stiamo preparando volantini e striscioni. E porteremo anche le nostre bandiere 5Stelle con lo stemma No-Tap", ...

Ultimi test per BepiColombo : tutto pronto per il lancio della prima missione europea su Mercurio : Procedono senza intoppi gli Ultimi test in attesa del lancio di BepiColombo, la prima missione europea diretta verso Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare e il più vicino al Sole: nella base europea di Kourou, i 4 moduli che costituiscono BepiColombo sono a bordo del lanciatore Ariane 5 Eca. Il lancio è previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018. BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e ...

Mercedes-AMG A 35 - Proseguono i test della berlina : Al Salone di Parigi, la Mercedes-Benz ha esposto le più recenti evoluzioni della nuova Classe A: la versione berlina e la sportiva AMG A 35 4Matic. Le declinazioni della hatchback aumenteranno ulteriormente con larrivo della Mercedes-AMG A 35 berlina. Immortalato durante una fase di messa a punto su strada, il nuovo modello dovrebbe debuttare in società nei primi mesi del prossimo anno.Dettagli AMG. Seppur appaia ancora camuffato parzialmente, ...

A Mimmo Lucano laurea Honoris Causa in 'Utopia' come testimone della resistenza politica - civile e intellettuale : ... civile e intellettuale in nome dei diritti di tutti gli esseri umani e di un mondo fraterno di comunità umane in pace fra loro e in armonia con la natura, un mondo libero dalla xenofobia e dal ...

iPhone Xs Max vince su Galaxy Note 9 e Pixel 3 XL nel test durata della batteria [VIDEO] : In un mercato degli smartphone sempre più competitivo, fanno bella mostra di sé i più svariati confronti tra i modelli più costosi. Questi non smettono di catturare l’attenzione collettiva e di stimolare il dibattito. Nella leggi di più...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

F1 – “Illegalità limitata” per la Mercedes : i dettagli della decisione della FIA dopo le proteste Ferrari : dopo la richiesta di chiarimenti da parte della Ferrari, la FIA ha riscontrato un’ ‘illegalità limitata’ nei cerchi posteriori Mercedes, niente che però comprometta il regolare svolgimento delle gare Il successo sulla pista di Marina Bay, poco conforme alle caratteristiche della Mercedes, aveva fatto insospettire la Ferrari. La Scuderia di Maranello, nei giorni scorsi, aveva deciso si inviare alla FIA una lettera nella quale era contenuta ...

Pace fiscale - Di Maio : «Giunto a Mattarella testo manipolato - denuncio. Non dubito della Lega». Il Quirinale : «Dl mai arrivato» : Il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «All’articolo 9 del decreto fiscale c’è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri»