Il Sud | il reddito di cittadinanza e la politica del lavoro che non c' è

Reddito di Cittadinanza - perché deve andare soprattutto al Sud : Il vicepremier Di Maio a detto che il 47% dei beneficiari del sussidio sarà al Nord. Ma la maggior parte dei poveri italiani vive in Meridione

Reddito di cittadinanza : per Di Maio il 53% andrà al Sud - 1400 € mensili per le famiglie : Il premier Giuseppe Conte a Milano ha reso note alcune informazioni su come il governo intende procedere nell’erogare il Reddito di cittadinanza. Conte ha affermato che il governo sta valutando come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica. Il principale obiettivo che il M5S si era prefissato di raggiungere non sara' erogato solo al Sud, come molti erroneamente avevano pensato. Una delle paure degli appartenenti al ...

Reddito di cittadinanza : molti esclusi al Sud Italia - sussidio sulla tessera sanitaria : Il Reddito di cittadinanza è una delle misure economiche più attese di tutta la legislatura, specialmente dalla parte più povera del Paese che conta all'incirca 4 milioni di persone. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di fronte a una platea leghista a Milano, ha annunciato che il sussidio sara' modulato in base della distribuzione geografica delle offerte di lavoro. La precisazione è stata voluta in particolare per sedare i malumori ...

Conte : reddito di cittadinanza su base geografica. Di Maio tradisce il Sud? Rischio di molti esclusi - '47% al Centro-Nord' : reddito di cittadinanza su base geografica. Ovvero? A parlare della misura cavallo di battaglia che ha decretato, nelle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, il trionfo del M5S al Sud, è il premier Giuseppe Conte, che ammette di aver parlato di questo modello anche durante il primo incontro che ha avuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel. In un intervendo alla scuola di formazione politica della Lega, a Milano, Conte ha detto che il ...

Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud “Il 47% andrà al Nord” : «Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica». Il premier Giuseppe Conte annuncia davanti a una platea leghista a Milano un altro tassello del Reddito di cittadinanza per cercare di spiegare che la misura principe dei Cinque Stelle non è destinata soltanto al sud del Paese. Una preoccupazione dovut...

Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud "Il 47% andrà al Nord" : 'Sono dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma', spiega il premier Conte che ieri sera ha incontrato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, assenti Di Maio e Salvini, in ...

Al Sud un reddito di cittadinanza senza diritti di cittadinanza rischia di fallire : Una politica di contrasto al disagio e all'esclusione sociale è necessaria ma è sbagliato pensare che, soprattutto al Sud, possa tradursi solo in un trasferimento di denaro. Rafforzare i servizi, accompagnare i beneficiari con piani di inclusione è la strada per far sì che questi 9 miliardi servano realmente ad arginare la crescente povertà, soprattutto al Sud. Non parliamo però di politiche per il ...

Economia : ministro per il Sud Lezzi a 'Corriere della Sera' - reddito di cittadinanza non è assistenzialismo : Roma, 08 ott 09:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , M5S, , in una intervista al "Corriere della Sera" commenta l'esito di un sondaggio Ipsos secondo cui... , Res,

REDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud : così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra : Paragonare il REDDITO di CITTADINANZA ad altre misure analoghe europee è una topica che non fa i conti con il Sud. così M5s aiuterà la camorra.

Zingaretti : 'Sì a primarie aperte'. E attacca la tessera per il 'reddito' : 'Rende i poveri Sudditi e polli' : Se farò il segretario sarà una forza politica in cui anche chi è sconfitto si sentirà fino in fondo parte di questa comunità. Questo fa un leader purtroppo in questi anni non è sempre stato così. La ...

Reddito di cittadinanza : il grande problema dei centri per l'impiego al Sud : Un recente approfondimento della rivista Business Insider mette in luce l'inutilità dei centri per l'impiego al Sud Italia. Stando alla rilevazione più recente, soltanto il 2,4 per cento dei ...

Schifani : “Reddito di cittadinanza è un anestetico per il bubbone disoccupazione al Sud” : Il senatore di Forza Italia Renato Schifani spiega perché il reddito di cittadinanza non migliorerà la situazione dell'occupazione nel Mezzogiorno: "Si anestetizza il problema, non si arriva a debellare la patologia. La disoccupazione si risolve creando lavoro. Lo Stato non può fare assistenza, ma deve guidare i processi di crescita economica di un Paese".Continua a leggere