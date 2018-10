Il sorriso di Paola Egonu

huffingtonpost

(Di sabato 20 ottobre 2018) Sappiamo tutti (o quasi) com'è finita la finale del Mondiale di Volley. L'Italia ha perso una bellissima finale contro la Serbia. Un sogno svanito e assaporato ogni volta che si faceva un punto. E potremo parlare per ore e ore dei gesti tecnici, degli scambi incredibili che ci sono stati, delle schiacciate a quasi 100 km/h che piegano le dita, dei muri solidi come fortezze inespugnabili, dei bagher che salvano situazioni che sembravano compromesse. E molte altre cose meravigliose.Eppure in mezzo a tutto questo c'è stato qualcosa che andava oltre le giocate, oltre alle caratteristiche tecniche che uniscono fatica e talento. Era un. Ildiche è riuscito a far sembrare tutto divertente scacciando la tensione di una partita in cui l'emozione camminava sulle uova e il rischio di infarto per le emozioni era dietro l'angolo. Ildi chi si ...