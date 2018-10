«Il ruolo centrale degli infermieri per rifondare l’ospedale»

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un reparto di degenza a gestionestica, per pazienti che, dopo il ricovero in fase acuta, si trovano in via di dimissione. Una novità a Sassari che, da una parte, darebbe unalla figura dell’infermiere e, dall’altra, consentirebbe un alleggerimento dei reparti, in particolare per quelli internistici. È la proposta-progetto lanciata oggi dal direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio D’Urso, intervenuto al convegno organizzato dall’Ordine delle professionistiche per fare il punto sullo stato dell’arte della professione. «Un’occasione – ha detto il manager – per dare a Sassari, e al Nord Sardegna, una risposta di tipo assistenziale, di fronte a una realtà locale e territoriale in cui scarseggiano le case della salute e l’assistenza domiciliare complessa H24». Un progetto sperimentale, per allentare la ...