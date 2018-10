Il principe saudita e la repressione | il regime teme le sue stesse riforme

Cnn - Khashoggi fatto a pezzi nel consolato. Nyt - fra i sospettati uomini di MbS. Ma Trump difende il principe saudita : Donald Trump difende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso nel consolato a Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita. Per il New York Times quattro dei principali sospettati sono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La ...

Caso Khashoggi - media : il principe saudita Mbs "si è giocato la corona" : ... indicato da agenti della sicurezza turca come il mandante di un complotto per eliminare Khashoggi, si è de facto giocato la : "il suo futuro come sovrano è capitolo chiuso, nessuno al mondo lo ...

Hotel Ritz Parigi : rubati i gioielli di una principessa saudita per un valore di 800mila euro : gioielli per un valore totale di 800.000 euro sono stati rubati venerdì scorso all'Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale di Francia, in Place Vendome.Secondo i media francesi, i gioielli appartenevano a una principessa saudita, che aveva lasciato tutto nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte del celebre albergo Parigino, riaperto da poco dopo un lungo restauro.Nella stanza nessuna traccia di effrazione. La ...

Un principe saudita in vacanza a Firenze ha smarrito una valigetta : il contenuto vale 300mila euro : Un furto che sa di intrigo internazionale: ecco come potrebbe essere definita la vicenda che in questi giorni ha coinvolto un principe arabo a Firenze per questione d'affari. Il nobile saudita sarebbe stato privato di una valigetta dal grande valore. A rendere prezioso l'oggetto non era soltanto la griffe, ma anzitutto il contenuto: l'oggetto, sostiene la testa coronata, custodiva circa 18-20mila euro in contanti, oggetti in oro e pietre ...