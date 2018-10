Il più grande test nucleare sottoterra negli Usa da cui nacque Greenpeace

Grande Fratello Vip - arrivano tre nuovi concorrenti : chi sono i nomi più probabili : 'Lunedì 22 ottobre 3 nuovi concorrenti entreranno nella casa del #gfvip. Chi saranno????? Si accettano scommesse'. Lo scrive il co-conduttore del reality Alfonso Signorini . Secondo il sito TvBlog, ci ...

Apple : la più grande collezione di prodotti rari rischia di essere distrutta : Roland Borsky è un tecnico informatico austriaco che ha iniziato a lavorare presso la sua società di riparazione dei computer negli anni ’80 a Vienna, dopo aver ricevuto molti prodotti Apple difettosi. Nel corso degli anni, leggi di più...

Il Pando sta morendo - il più grande essere vivente al mondo rischia di scomparire : Il Pando, l'essere vivente più grande al mondo, rischia di scomparire a causa dell'uomo Dai risultati di una ricerca scientifica è risultato che il Pando , il nome latino per la foresta di pioppi tremanti americani che si estende per 43 ...

Ecco perché il più grande editore del mondo non è un vero alleato dell’informazione : Facebook è il più grande editore del mondo. Questa definizione non piace a Facebook, che preferisce definirsi una piattaforma neutrale, ma nessuna altra azienda nella storia ha mai esercitato un’influenza tanto grossa sul mondo dell’informazione. I lettori sono tutti sui social network, si dice, e m

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Francesco Monte sempre più lontano da Giulia Salemi? "Non sono pronto a innamorarmi" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Lo smartphone piace grande : i modelli da 5 a 5 - 5 pollici i più gettonati : Sondaggio internazionale dai ricercatori di Strategy Analytics: questa dimensione è molto apprezzata sia per lavoro che per intrattenimento

Visto in Italia il ragno più grande d’Europa : Il ragno più grande d’Europa è stato avvistato in Italia, il Macrothele calpeiana, appartenente alla famiglia Hexathelidae. Macrothele calpeiana E’ una specie particolare che si trova generalmente nella penisola Iberica, e nel Nord Africa. Il maschio può raggiungere i 5 centimetri di lunghezza, mentre la femmina può arrivare fin a 10 centimetri. E’ di colore nero e presenta una peluria sul corpo. Secondo gli ...

Grande Fratello Vip - ecco quanto guadagnano i concorrenti. La più pagata? Lory Del Santo con 110mila euro : Da circa un mese ha preso il via la terza edizione vip del Grande Fratello tra le prime polemiche e un significativo calo degli ascolti: nel confronto con le quattro puntate dello scorso anno il reality ha perso per strada 1.215.000 telespettatori e il 4,07% di share. La trasmissione condotta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista sta provando a correggere il tiro e lo scorso lunedì ha richiamato come ospite Cristiano ...

USA - i tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei cambiamenti climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Grande Fratello Vip news - Benedetta e Stefano sempre più vicini | Video : Dopo Francesco Monte e Giulia Salemi, potrebbe nascere una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip 3. Due concorrenti sono molto vicini: stiamo parlando dell’ex professoressa de L’Eredità Benedetta Mazza e del modello bello e tenebroso Stefano Sala. I due si conoscono da tempo, ma nella casa stanno approfondendo la loro amicizia. Benedetta e Stefano trascorrono molto tempo insieme, sono quasi inseparabili. Il modello, ...

Grande Fratello Vip 2018 news : il cachet dei concorrenti. Ecco chi è la più pagata. E intanto la coppia - scoppia! : Svelati i cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Un noto settimanale ha rivelato i cachet dei protatoganisti del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Alcuni percepiscono meno e altri un po’ di più: la più pagata è l’attrice e showgirl Lory Del Santo. Lory Del Santo la più pagata del Grande Fratello Vip 2018 Quando si parla di reality è inevitabile che si parli dei cachet dei concorrenti: un argomento che divide ...

Manovra - opposizioni vs governo : “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi gridate ‘onestà’ nelle piazze” : “Di Maio dice che ha votato senza saperlo il più grande condono fiscale immorale della storia. Che valore hanno le sue parole se Salvini dichiara che questa Manovra è stata approvata all’unanimità? Prendendo in giro gli italiani: gridate ‘onestà’ nelle piazze e poi piegate la testa. Parlatene coi vostri elettori, non con la Procura”. A dirlo, in un accesso dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, ...