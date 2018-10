Il parco nazionale del Vietnam libera gli elefanti dalle catene e dallo sfruttamento

Tutto pronto nel cuore del parco nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...

Gara nazionale di Endurance " Ippodromo al parco di Montioni : "Questa Gara è un punto di riferimento significativo di cavalieri e cavalli di tutto il mondo " dice Giorgio Presenti - che fa onore all'organizzazione e al nostro territorio. La struttura dell'...

parco nazionale del Pollino : Viggianello punta sull’autunno : A Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ritorna il grande appuntamento con le sagre d’autunno. La manifestazione “Il Gusto del Pollino”, giunta alla sesta edizione, trasformerà l’anfiteatro comunale in un tripudio di profumi, sapori e colori. La festa dei sapori autunnali propone degustazioni di castagne, funghi e prodotti tipici di Viggianello. Nel periodo autunnale tantissimi turisti scelgono ...

Approvato il nuovo Piano del parco nazionale della Majella : A seguito dell’odierna approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Majella, il nuovo Piano sarà prontamente inviato al Ministero dell’Ambiente per il proprio parere di competenza, all’esito del quale lo strumento sarà depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e della Regione per la necessaria fase di pubblicazione. Entro i successivi quaranta giorni chiunque potrà presentare osservazioni scritte, sulle ...

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche nel cuore del parco nazionale della Val Grande : “Sarà dedicato alla “Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente”, il XXVI Meeting Nazionale delle 3500 Guide Ambientali Escursionistiche italiane aderenti all’AIGAE, con ben 24 ore di formazione, workshop, escursioni aperte alla stampa, briefing e convention, quest’anno in programma dal 17 al 21 Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande”: lo ha annunciato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale della più importante associazione ...

Al parco nazionale della Sila il 2° Raduno Nazionale di AstrofiLIS : ... con l'obiettivo di ritrovarsi e condividere insieme la passione comune per questa scienza. Sarà un programma ricco di momenti di formazione e cultura, in quanto i partecipanti potranno seguire delle ...

TV - Rai1 : a “Linea verde” da Pescina a Barrea - in viaggio nel parco nazionale d’Abruzzo : Nella puntata di Linea verde in onda su Rai1 domenica alle 12.20 si visiterà nuovamente l’Abruzzo, seguendo un itinerario dai connotati letterari, storici e naturalistici. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno stavolta da Pescina, città ai margini del Fucino che ha dato i natali ad Ignazio Silone. La tappa di partenza rende infatti omaggio ad uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento che, proprio nelle sue ...

La migrazione dei rapaci nel parco nazionale dell'Aspromonte… e al museo! : ...spiegato il Vice Presidente Domenico Creazzo e sono sempre più i naturalisti dilettanti e i semplici appassionati che programmano le loro vacanze nei siti dove la Biodiversità può offrire spettacoli ...

parco nazionale dell’Aspromonte : entra nel clou l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale di rapaci e cicogne : Oltre 7.500 i rapaci che, negli ultimi giorni, hanno “sorvolato” le cime d’Aspromonte. entra nel clou, infatti, l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci e delle cicogne promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e condotta dai ricercatori che dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli”, quotidianamente, censiscono i passaggi dei volatili. La ricerca, attiva ormai da molti anni, continua a fornire dati di ...

Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel parco nazionale del Pollino - in Calabria : Una piena nelle Gole del Raganello ha investito gli escursionisti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria: i soccorritori parlano di “diversi” morti e diversi feriti, i giornali scrivono che i morti sarebbero almeno 8. Secondo Repubblica i morti sono quattro The post Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria appeared first on Il Post.