Il nuovo Salone dell' Auto sulla Mobilità

Il notaio Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei lettori di Torino - e organizzerà quindi il prossimo Salone del Libro : È il notaio torinese Giulio Biino, che quindi sarà anche l'organizzatore del prossimo Salone del Libro

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

Salone Nautico di Genova – Il nuovo Baglietto 48M T-Line protagonista indiscusso : Il nuovo Baglietto 48M T-Line protagonista indiscusso del prossimo Salone Nautico di Genova Sarà il nuovo 48m T-Line di Baglietto, storico cantiere spezzino parte del Gruppo Gavio, l’imbarcazione ammiraglia” del prossimo Salone Nautico di Genova (20 – 25 settembre). Con i suoi 48 metri, il nuovo progetto Baglietto dominerà il Salone Nautico come imbarcazione dalle dimensioni più importanti, ma non solo. Combinando ampi volumi interni e ...

Salone di Cannes 2018 - il debutto del nuovo magnifico Dreamline 35 [GALLERY] : Dreamline Yachts si presenta in grande stile al Salone di Cannes 2018 esibendo in anteprima mondiale il suo ultimo ed esclusivo modello motoryacht Dreamline 35 Il nuovo Dreamline 35, che debutterà in anteprima assoluta al prossimo Cannes Yachting Festival, sarà un ulteriore esempio della capacità di Dreamline Yachts di offrire il meglio del made-in-Italy più esclusivo, realizzato in collaborazione con Team for Design di Enrico Gobbi e il ...