Il nuovo Alberto Angela? Lo trovate su Youtube | studia | divulga e guadagna

(Di sabato 20 ottobre 2018) La fisica che non ti aspettiDario BressaniniChimica per tuttiCuriussBeatrice MautinoSgrammaticandoElia BombardelliIlenia ZodiacoNon solo intrattenimento su. Anche in Italia gli appassionati e studiosi che aprono canali di Astrofisica, Matematica, Chimica e Linguistica sono sempre più numerosi. Una schiera di giovaniche stanno inventando da zero un mestiere e, soprattutto, un metodo didattico che sta cambiando il rapporto tra pubblico e Scienza. Certo, siamo lontanissimi dai numeri americani. Vsauce, ad esempio, eletto miglior canale dizione scientifica più volte, conta più di tredici milioni di iscritti. Prendete il giovane Adrian Fartade, aka link4universe, 30 anni. Il suo canale dizione scientifica è tra i più frequentati su, con più di 160 mila iscritti. Adrian intrattiene curiosi e appassionati con i suoi bollettini sulle ultime novità ...