Il Napoli vince 3-0 contro l' Udinese | azzurri a meno quattro dalla Juventus

Calcio - il Napoli vince 3-0 a Udine : 22.32 Il Napoli batte 3-0 l'Udinese e si accredita inseguitore nr.1 della Juve. Partenza briosa dei partenopei che vanno in gol al 14' con uno splendido tiro di Fabian Ruiz entrato al 4' in sostituzione dell'infortunato Verdi. Al 49' del primo tempo Karnezis salva su Pussetto.L'Udinese prende coraggio e nella ripresa attacca con più convinzione. Al 57' ancora Karnezis su Lasagna. Il Napoli non incanta ma al 67' Samir rischia l'autogol ...

Buffon : 'Napoli? Con Ancelotti c'è una mentalità vincente' : Gianluigi Buffon , portiere del PSG che affronterà il Napoli in Champions mercoledì prossimo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport . E sugli azzurri si è così espresso: 'Il Napoli? Ancelotti è un grande allenatore che attraverso la tranquillità del lavoro quotidiano sa trasmettere una mentalità vincente, non ansiosa. Girone ...

Scherma Modica - Napolitano vince la prova paralimpica : Leonardo Napolitano vince la prima prova regionale paralimpica spada maschile cat. c, Avola in allenamento collegiale a Tirrenia

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

De Magistris : 'Io a cena con Salvini? Sì - se il Napoli vince lo scudetto' : È il massimo sacrificio per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quello di passare una serata con l'arcinemico Matteo Salvini. Ma per amore del Napoli, anche se Dema è interista, il sindaco è ...

Napoli - caos al centro per l’impiego : code e nomi su un foglio per prenotarsi. “Chi riesce a entrare vince alla lotteria” : C’è chi è iscritto da più di 10 anni ma non ha mai ricevuto una sola offerta di lavoro, chi si iscrive (e lo stanno facendo in molti in queste settimane) solo per non perdere il ‘treno’ chiamato reddito di cittadinanza. Tutti però sono d’accordo che a oggi, così come sono, i centri per l’impiego, quelli che il ministro del Lavoro, Luigi di Maio, vorrebbe riformare nel 2019, servano a poco, di certo non a trovare lavoro. Ma alla disillusione dei ...

Napoli - Colomba su Insigne : “La mossa di Ancelotti è stata vincente” : Ospite a Radio 1 Sport, il nuovo canale digitale di Rai Radio 1, l’ex allenatore del Napoli Franco Colomba ha detto la sua sulla mossa offensiva di Ancelotti, che ha iniziato a schierare Insigne più vicino all’area avversaria: “La mossa fatta da Ancelotti di schierarlo come seconda punta è stata vincente, riesce a sfruttare tutta la sua velocità e rapidità di esecuzione“. Poi ricorda la sua di “mossa” ai ...

Il Napoli vince ancora : 2-0 al Sassuolo firmato Ounas-Insigne : Il Napoli di Carlo Ancelotti gioca un buon calcio, soprattutto nel primo tempo, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi e vince per 2-0 grazie alle reti realizzate da Ounas al terzo minuto e all'esordio da titolare e al subentrante Lorenzo Insigne. Il tecnico degli azzurri ha lasciato diverse pedine importanti in panchina tra cui Callejon, Allan e Hamsik ma ha comunque portato a casa i tre punti, nonostante qualche errore di troppo sotto porta da ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli vince ancora - tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Milan segna tre gol al Chievo, la Lazio batte la Fiorentina, Atalanta ancora ko(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Champions : il Napoli vince - ma i bookmaker promuovono il Liverpool : ROMA - Il primo posto raggiunto ieri nel gruppo C ha spiazzato i bookmaker, ma per il Napoli la strada verso gli ottavi di Champions League è ancora lunga. Le valutazioni dei traders all'indomani ...

Napoli : professore vince il concorso - ma ora consegna le pizze per 300 euro al mese : Colpisce davvero la triste storia [VIDEO] di vincenzo Violetti, 41 anni di Napoli, vincitore di un concorso per docenti nel Lazio con 40/40, il voto massimo per superare l'esame di idoneita' all'insegnamento. Eppure quella cattedra tanto agognata non è mai arrivata. Il concorso lo ha vinto nel 2016, precisamente in agosto. La sua incredibile storia è finita anche sulle pagine del Corriere della Sera, dopo che l'uomo ha raccontato la sua ...

Collovati : “La Juve vincerà il girone - anche la Roma può stupire. Sul Napoli…” : Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “DirettaGoal”, in merito al percorso delle italiane in Champions League. L’ex campione del mondo non ha dubbi sui bianconeri: “Per la Juventus direi che è stato troppo facile. La qualità della rosa di Allegri è decisamente superiore allo Young Boys e credo che possa […] L'articolo Collovati: “La Juve vincerà il girone, anche ...