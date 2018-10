Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso | intensità

calcioweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri sino brutti, come ormai succede da diverse stagioni e da quando in panchina c’è Allegri. Al contrario ilè entusiasmante, la squadra di Carlo Ancelotti ha regalato spettacolo contro l’Udinese in una trasferta difficilissima e contro una squadra pericolosa e dopo la sfortuna per l’infortunio dell’attaccante Verdi. Ilha reagito proprio con Fabian Ruiz, centrocampista completo che può diventare un punto di forza, con Mertens su rigore e con Rog, ...