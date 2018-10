Il Messico blocca migliaia di migranti honduregni verso gli Usa

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un"ondata migratoria senza precedenti, tutta direttagli Stati Uniti. Ecco la previsione della grave crisi umanitaria che sta accadendo in queste ore nel confine tra Guatemala ee che proseguirà senza sosta anche nei prossimi mesi.Più di quattromila persone provenienti dall"Honduras hanno lasciato il proprio paese con la speranza di entrare negli Stati Uniti per vivere il sogno americano. Ma, attualmente, questisono stati fermati eti coercitivamente dalle forze dell"ordine messicane dopo aver attraversato il confine del vicino Guatemala.Questi profughisono stati messi temporaneamente in alcuni rifugi creati ad hoc dalle autorità politiche di Città delnel tentativo di fermare l"avanzata di questo nuovo flusso migratorio. La polizia messicana ha ricevuto l"ordine di non lasciar avanzare quest"orda di persone disperate che ...