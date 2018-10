Il governo risponde all' Ue Il deficit resterà al 2 | 4% per situazione ereditata

Lettera Ue - il governo risponderà nei tempi stabiliti : Il governo italiano risponderà entro i tempi stabiliti, ovvero entro lunedì a mezzogiorno, alla Lettera di richiesta di chiarimento inviata ieri dalla Commissione Ue. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi a Bruxelles, aggiungendo che "da entrambe le parti c'è volontà di dialogo". Secondo le stesse fonti "non c'è da parte della Ue la volontà di isolare l'Italia". ...

Def - Savona risponde a Brunetta : “Se falliamo ci giudicherete - sono convinto che il governo ce la farà. E vado ad acqua…” : Il Ministro degli Affari Europei Paolo Savona risponde a Brunetta in Aula. “Come l’onorevole Di Maio sa insito molto sul ripetere ciò che fece Roosevelt. Il mio convincimento è che l’esperimento è un poderoso sforzo di Italia unitaria e coincidenza di interessi fra la zona avanzata e quella arretrata non certo culturalmente. Credo che Brunetta sappia che se la disputa è sui modelli econometrici non se ne esce fuori. C’è ...

Deduzioni - tagli alle accise : il governo prende altri 15 giorni per rispondere ai trasportatori : Due settimane d'attesa e poi il Governo dovrebbe , il condizionale è d'obbligo in politica, fornire risposte precise al mondo dell'autotrasporto in materia di Deduzioni forfettarie e accise gasolio. A chiedere altri 15 giorni di tempo per sapere ciò che decine di migliaia di ...

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Genova - a un mese dal crollo il governo risponde con un decreto inutile : (Foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) Il governo giallobruno si presenta a Genova a mani vuote. Con un decreto approvato in Consiglio dei ministri “salvo intese con gli enti locali”, mai ascoltati sui provvedimenti proposti né sui nomi di chi dovrà gestire demolizione e ricostruzione. Alla prima crisi della sua pur breve storia l’esecutivo debole risponde debolissimamente, spedendo oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un guscio ...

"Ilva - il governo non risponde" : i sindacati proclamano lo sciopero per l'11 settembre : Mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva con scioperi in tutti gli stabilimenti e presidio al ministero dello Sviluppo economico: "In attesa dal 6 agosto di notizie, il 15 scade l'amministrazione straordinaria"

VENDITA BTP/ La tattica del governo per rispondere ai poteri forti dei mercati : Negli ultimi mesi si sono registrate forti vendite di Btp. Il Governo sembra voler seguire una chiara strategia per evitare brutte sorprese, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:01:00 GMT)VENDITA BTP/ Il "test di Monti" dimostra che tutto dipende dalla Bce, di P. AnnoniSPREAD & mercati/ I "siluri" pronti a incendiare l'Italia, di U. Bertone

Crollo Genova - Atlantia risponde alle accuse del governo ad Autostrade : "Impatti su azioni e bond" : L'azienda dei Benetton risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Dall'annuncio del governo impatto su azioni e bond. Comunque ci spetterebbe il riconoscimento del valore residuo della concessione". Il titolo non riesce a fare prezzo in avvio di contrattazioni a Piazza Affari.