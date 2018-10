Il governo non teme il downgrade di Moody' s Conte risponderà all' Ue lanciando la sfida

governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma che infila cose che non gli piacciono nel contratto di governo : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la “manina” che ha messo nel contratto del governo del cambiamento una serie infinita di cose che non gli tornano, e cancellare tutto quello che non gli piace, riga per riga, incluso il logo della Lega sulla copertina. “A cercare il pelo ...

Leopolda - Renzi contro tutti : dai dirigenti Pd “beneficiati e rancorosi” al governo di “cialtroni”. Poi rilancia : “Non starò zitto” : Dopo le batoste elettorali, le dimissioni da premier e segretario dem, almeno per una notte, tra i suoi militanti, Renzi torna nei panni del “rottamatore”, attaccando tutti, alla nona edizione della Leopolda a Firenze: dai dirigenti Pd che gli hanno voltato le spalle, bollati come “beneficiati e rancorosi“, fino al governo M5s-Lega, con Salvini e Di Maio accusati come “cialtroni“. Quasi sembra aver preso una ...

Salvini : "Non metto in discussione il governo per un ripensamento del M5s" : "Ho il decreto sicurezza e immigrazione che arriva in Parlamento, la legge sulla legittima difesa, l'autonomia, stiamo lavorando alla riforma della Fornero, alla flat tax, figurati se metto in discussione un governo su qualche codice o codicillo su cui i 5 stelle ci hanno ripensato": con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a escludere una crisi di governo arrivando al Forum ...

Per Conte una crisi di governo non è assolutamente nell'ordine delle cose : Nessuna crisi di governo, sulla pacificazione fiscale il governo farà oggi "una nuova deliberazione" senza alcun aiuto ai grandi evasori: lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La Lega e il Movimento 5 stelle hanno a cuore i cittadini onesti e vogliono perseguire duramente chi pratica il riciclaggi", ha assicurato il premier, "torneremo in Consiglio ...

Il governo italiano visto dalla Spagna : 'I grillini non si fidano più - Salvini in ascesa' : I riflettori degli osservatori politici internazionali sembrano puntati sull'Italia e sui due vicepremier. Dopo l'attacco di The Independent a Matteo Salvini [VIDEO], è la volta del quotidiano spagnolo El País che analizza il ruolo di Di Maio nell'ambito della 'crisi' di governo che si starebbe consumando in questi giorni. Una crisi che, secondo la testata, andrebbe avanti da tempo, ancor prima dell'annuncio di Di Maio a Porta a Porta. El País: ...

Renzi e la 'traversata nel deserto' : 'Il governo non cadrà a breve' : Mentre Renzi e l'ex titolare dell'economia scodellano i numeri della contromanovra 'offerta da due civil servant' al governo per dimezzare lo spread, , 2,1% nel 2019 il rapporto deficit pil, poi 1,8 ...

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancora per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Salvini : 'Io c'ero - Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio : Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo : Salvini: 'Io c'ero, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio: Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo -

Missione 'governo compatto'. Conte torna a Roma per ricucire e affrontare la battaglia con l'Ue : la manovra non cambia : Al termine di tre giorni di vertici a Bruxelles in cui si è ritrovato solo contro tutta Europa nella battaglia italiana del deficit, Giuseppe Conte torna a Roma con una Missione: ricucire le tensioni interne tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rimettere in salute il governo gialloverde. Così lo spread non schizzerà in su, come invece è avvenuto stamane con un picco di 340 punti percentuali, record degli ultimi 5 anni. ...

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io non sono bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

