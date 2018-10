Il governo italiano visto dalla Spagna | ' I grillini non si fidano più | Salvini in

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : lettera dall'UE boccia la manovra del governo italiano (19 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: durissima lettera dell'Unione Europea al Governo italiano. Scontro nel Governo per l'ennesima... manina. La sorella di Cucchi attacca. (19 ottobre 2018).(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Juncker : 'La manovra del governo italiano non è accettabile' : Il popolo italiano comprende bene le cose. Sa che non può spendere più di quanto abbia in cassa. E' un principio di buon senso. Tutto dipenderà dal dibattito che avremo con gli amici del governo ...

Padre Solalinde - il prete dei migranti minacciato dai narcos : “governo Italiano? Selvaggi che dovranno civilizzarsi” : “La battaglia contro i migranti è persa in partenza: nessuno potrà mai fermare la migrazione”. Padre Alejando Solalinde è il più importante difensore dei migranti messicano. Nel 2007 ha fondato “Hermanos en el camino”, un rifugio per le oltre 500 mila persone che ogni anno provano a raggiungere gli Stati Uniti: “Un giorno all’improvviso vidi una cosa che mi colpì la coscienza: decine e decine di migranti erano ammassati su un treno e non c’era ...

Cosa pensa Angela Merkel? Perché Berlino sta ancora "pesando" il governo italiano e non vuole esporsi : Cosa pensa Angela Merkel della situazione italiana? Con la Commissione Ue in prima linea per provare ad arginare la spaccatura di Roma rispetto alle regole, con Emmanuel Macron che si intesta la battaglia contro Matteo Salvini e i sovranismi, Berlino sceglie invece la linea morbida, non si esprime ufficialmente, ammorbidisce quando c'è da ammorbidire e rifugge qualsiasi tipo di scontro frontale nonostante le diverse vedute, tende anzi la ...

Moscovici : "governo italiano xenofobo". Salvini : "Insulta" : Nuova polemica tra Roma e Bruxelles, tra Moscovici e Salvini. A due giorni dall’attacco alla manovra del governo Conte da parte del commissario Ue agli affari economici, botta e risposta a distanza tra il francese e il ministro dell’Interno italiano.Moscovici "accusa" l’Italia (o meglio gli italiani) di aver scelto un esecutivo xenofobo. Al pari degli ungheresi infatti "anche gli italiani hanno optato per un esecutivo decisamente euroscettico ...

Moscovici : «governo italiano xenofobo e euroscettico». Salvini : «Parla a vanvera» : Il commissario Ue agli Affari economici a Parigi: «Gli italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo». Salvini: «Parla a vanvera»

Che cosa può fare l'Europa per fermare i piani del governo italiano : La bocciatura immediata della bozza della manovra economica non è mai avvenuta fino ad ora. Ma ora l'Italia ha contro di sé...

governo : tra il promettere e il fare c'è di mezzo il popolo italiano : ... il più importante per le sorti della nazione, è contenuto quel 2,4% di aumento del deficit che, secondo Di Maio e Salvini, produrrà solo effetti positivi sull'economia delle famiglie e della nazione.

Aquarius - l'armatore accusa : "Il governo italiano ha minacciato Panama di chiudere i suoi porti a tutte le navi panamensi" : Christoph Hempel spiega così la revoca della bandiera alla nave umanitaria. Il mare mosso rende impossibile lo sbarco di 58 migranti a Malta

Draghi : "Parole del governo italiano hanno creato danni a imprese e famiglie" : Le parole pronunciate quest'estate da alcuni esponenti del governo italiano sulla politica di bilancio hanno fatto danni a famiglie e imprese che oggi pagano alle banche tassi più alti di prima. Non le manda a dire Mario Draghi in riferimento al nostro paese, rispondendo a margine ...

Aquarius : pressioni del governo italiano su Panama per fermare i salvataggi : ...dall'annuncio da parte dell'Autorità marittima di Panama di essere stata costretta a revocare l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale sotto l'evidente pressione economica e politica ...