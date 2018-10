Il governo dei ricatti incrociati Rifacciamo il decreto però

governo - ultime notizie : il Consiglio dei Ministri - la Leopolda e la festa M5S LIVE - : M5S e Lega ai ferri corti su condono e decreto sicurezza. Moody's taglia il rating italiano a Baa3. A Firenze Matteo Renzi ha dato il via alla nona edizione della Leopolda. Al Circo Massimo la ...

'Il governo non può risentire dei litigi M5s' - Salvini - : Trento, 19 ott., askanews, - Se all'interno del Movimento 5 Stelle 'hanno iniziato a litigare, è un problema loro, non può essere il governo a risentire dei cambi di umore dei 5 Stelle o delle ...

Condono - è scontro. Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega lo boicotta - governo in bilico : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

governo - colpo di Stato leghista : 'Nessun nostro ministro in Consiglio dei ministri' : I ministri leghisti non parteciperanno al Consiglio dei ministri di sabato , annunciato dal premier Giuseppe Conte dorante la conferenza stampa di Bruxelles, se non andrà Matteo Salvini , il quale ha ...

governo Venezuela : 'Nei cambi euro e yen al posto dei dollari' : Il Venezuela ha annunciato di aver disposto, nell'ambito del Programma di ripresa e crescita economica nazionale, che tutte le operazioni di cambio si faranno d'ora in poi in euro, yuan e non più in ...

"Questo governo mi disgusta. La posizione dei 5S sulla Tap? Più grave di un tradimento" : "Questo governo non mi fa paura, ho un sentimento di disgusto fisico nei suoi confronti. Quando intercetto certe immagini in tv, cambio canale", queste le parole di Erri De Luca, che oggi a rilasciato una lunga intervista nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora.Durante il programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, allo scrittore è stato chiesto quale fosse la cosa che più lo ...

SONDAGGI POLITICI/ governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

governo - Augias : “Questi qua sono dei barbari”. Calenda : “La loro manovra ha dati falsi - ci espongono a pericolo mortale” : “manovra? La ragione per cui siamo davanti a così tanti problemi con le autorità indipendenti, con i mercati e l’Europa è che è tutta falsa“. Così, a Otto e Mezzo (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, stronca la manovra del Governo gialloverde. E spiega: “Questa non è un manovra col deficit al 2,4%, ma col superamento del 3%, perché si sono inventati una stima della crescita che non sta né in ...

Padre Solalinde - il prete dei migranti minacciato dai narcos : “governo Italiano? Selvaggi che dovranno civilizzarsi” : “La battaglia contro i migranti è persa in partenza: nessuno potrà mai fermare la migrazione”. Padre Alejando Solalinde è il più importante difensore dei migranti messicano. Nel 2007 ha fondato “Hermanos en el camino”, un rifugio per le oltre 500 mila persone che ogni anno provano a raggiungere gli Stati Uniti: “Un giorno all’improvviso vidi una cosa che mi colpì la coscienza: decine e decine di migranti erano ammassati su un treno e non c’era ...

Il governo conferma le stime - ma i dubbi dei previsori restano : Sull'efficacia della manovra in gestazione permangono vari ordini di perplessità...