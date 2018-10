Il crollo del ponte di Annone | «Noi sopravvissuti ma dimenticati»

Ponte Morandi - trovato reperto chiave del crollo/ Ultime notizie Genova - tirante che si è strappato "corroso" : Ponte Morandi, trovato reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Meteo : prossima settimana si piomba in tardo autunno - crollo delle temperature e venti forti! : Previsioni Meteo/ È ormai sempre più probabile una vera e propria svolta in questo anomalo autunno, soprattutto dal punto di vista termico su buona parta d'Italia. In particolare è il mese di...

Il crollo della croce di Cevo : quattro condanne e un'assoluzione : quattro condanne per il crollo della croce del Papa. Questa mattina il Tribunale di Brescia ha emesso quattro sentenze di condanna e una di assoluzione nel processo sul crollo della croce del Papa a ...

Previsioni meteo : week-end stabile - ma poi confermato il crollo delle temperature! : Aria fredda di origine artica da domenica sera! crollo delle temperature la prossima settimana ovunque. Previsioni meteo/ Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici pare ormai sempre più...

SOPRAVVISSUTO AL crollo del PONTE MORANDI/ Davide Capello - 'Ho scavato tra le macerie : così mi sono salvato' : SOPRAVVISSUTO al CROLLO del PONTE MORANDI: Davide Capello, pompiere, ha raccontato la sua incredibile storia. Scavando tra le macerie è riuscito a sal

Nel weekend arriverà il freddo artico : crollo delle temperature fino a 15 gradi : Dopo l'ondata di caldo anomalo a cui abbiamo assistito in queste settimane, il freddo farà finalmente la sua comparsa sull'Italia. Secondo le previsioni di Meteo.it, un vortice proveniente dall'artico scenderà nel fine settimana tra sabato 20 e domenica 21 ottobre verso l'Italia e i Balcani, portando con sé masse d'aria fredda sino a meno 35/37 gradi a 5.000 metri circa, meno 18/20 gradi a 3.000 metri e meno 12/15 gradi a ...

Silvia Provvedi e il crollo prima del GF Vip 3 - lo sfogo di Giulia : Giulia Provvedi parla del crollo di Silvia prima del Grande Fratello Vip 3 Giulia Provvedi ha rotto il silenzio sulla sorella e su quanto accaduto a due giorni dall’ingresso al Grande Fratello Vip. La cantante non ha fatto nomi, ma il riferimento a Fabrizio Corona è stato chiaro. L’artista ha ammesso che l’intervista del fotografo dei vip a Verissimo ha duramente segnato la sorella e gestire quel momento non è stato semplice. ...

crollo Ponte Genova - Toti : “L’85% macerie tolto dal letto del torrente” : L’85% delle macerie del Crollo di Ponte Morandi nel letto del Polcevera sono state tolte. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti rispondendo alle domande in Commissione ambiente del Senato. “E’ rimasta una delle pile che la magistratura ha chiesto di non spostare – ha detto Toti -. E’ evidente che ci sia una interferenza nel flusso dell’acqua del torrente ma molto minore. ...

PONTE MORANDI : "DOPO crollo FLASHBACK E PROBLEMI DEL SONNO"/ Psicologi - "due mesi non sono tanti" : PONTE MORANDI: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Genova - vigili in trincea nell’emergenza traffico dopo il crollo del ponte Morandi : “70 agenti in malattia - effetti dello smog” : “Non solo esposizione continua allo smog e problemi per la salute legati a quello che gli operatori di Polizia Locale respirano durante l’orario di lavoro, ma anche rischi per l’incolumità fisica”. La denuncia è del segretario della Uil Liguria Mario Ghini. Il sindacalista si riferisce a a Fulvio Ferretti, vigile sbalzato in mezzo alla strada da un Tir mentre tentava di governare il traffico cittadino: “Mi è andata bene se consideriamo che sono ...

crollo del ponte di Genova - via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli sfollati : Il parere favorevole è arrivato dopo l'analisi dei dati del sistema di monitoraggio. Toti e Bucci: "Promessa mantenuta"

Dopo il crollo del Morandi la sua vita è un incubo - Davide Capello : "La notte non dormo più" : Si è salvato dal crollo del ponte Morandi, ma da quel giorno la sua vita è un inferno. Il vigile del fuoco Davide Capello ha continui attacchi di panico e la notte non dorme più. "Percorrevo il ...

Germania - c'è l'immigrazione dietro il crollo della Merkel : In un angolo di mondo noto perché si può camminare anche di notte in assoluta tranquillità, dove ordine e tranquillità, oltre che benessere, sono i requisiti minimi, la politica delle 'porte aperte' ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni locali in Germania - crollo del CSU (15 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. L'Anpi chiede al M5S di non girare la testa. Reddito di cittadinanza su base geografica. (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:20:00 GMT)