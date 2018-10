I Modà non si sono sciolti | Kekko svela a Verissimo il ritorno della band

Moda Autunno/Inverno 2018-2019 : 5 cappotti da non farsi scappare : Arriva il freddo e non c’è cosa più bella di potersi avvolgere in un caldo cappotto. Ecco alcuni modelli da comprare su...

Moda : ecco le 5 professioni che in Italia non conosceranno crisi · IxR : Lavorare nel mondo della Moda, ecco le figure professionali del futuro di redazione donna fanpage L'industria della Moda e tra le piu sane dell'economia Italiana, con una richiesta sempre piu crescente di figure specializzate, che riescono a coniugare la tradizione del Made in Italy con l'innovazione delle nuove tecnologie. ecco le figure ...

Scuola cattolica : Chiosso - Univ. Torino - - personalizzazione non è 'moda' ma 'visione d'insieme del ragazzo' capace di dare vita ad 'una ... : ... Cicatelli , Cssc, , 'su personalizzazione si è combattuta battaglia di politica scolastica con pregiudiziali ideologiche' La personalizzazione non è 'una delle tante e ricorrenti 'mode scolastiche'".

Black Ops 4 : il livello massimo nella modalità Blackout sarà 80 e non ci sarà prestigio : Oggi COD Black Ops 4 è finalmente disponibile ed emergono nuovi dettagli sulla tanto discussa modalità Blackout.Come riporta VG247, il livello di progressione è molto simile al multiplayer classico ma con piccole differenze, ad esempio guadagnerete punti esperienza uccidendo i nemici e sopravvivendo durante le partite. Inoltre i livelli disponibile saranno 80 senza la possibilità di effettuare il prestigio. I gradi vengono chiamati Echelon in ...

Borsa - il lusso non è più di moda Il ko di Tod's - Prada e Cucinelli : Colpito e affondato: le quotazioni dei titoli del lusso secondo Morgan Stanley erano ormai troppo elevate, specie dopo i cali dei mercati azionari delle ultime settimane e il rallentamentno della crescita degli utili. Così la banca d'affari ha suggerito di alleggerire le posizioni. Detto, fatto: i principali marchi del Made in Italy, da Prada a Moncler, da Tod's a Ferragamo, fino a Brunello Cucinelli hanno registrato diffusi ...

La moda non è più sexy : Gli abiti sono sempre più lunghi, larghi e coprenti, e gli stilisti all'avanguardia disegnano collezioni eccentriche, sportive, poco sensuali The post La moda non è più sexy appeared first on Il Post.

Maria Grazia Cucinotta/ Da modella a produttrice : “Non avevo il fisico per la moda!” (Storie Italiane) : Maria Grazia Cucinotta, questa mattina, sarà anche ospite di "Storie Italiane" per raccontarsi in diretta con Eleonora Daniele, ecco tutti gli ultimi progetti al cinema.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 05:19:00 GMT)

Il giro del mondo in 600 giorni - perchè la moda non lo rendeva felice - : Così ho cercato di realizzare il sogno della mia vita: fare il giro del mondo '. perchè 'i sogni si possono realizzare. Ci vogliono volontà e coraggio'. Così, meditando l'impresa, ha venduto auto e ...

Non solo Versace : i marchi della moda made in Italy venduti all'estero : Da Gucci a Valentino, da Bottega Veneta a La Perla, la lista si allunga ora con il passaggio di Versace all'americana Michael Kors

Non solo Versace : i marchi della moda made in Italy venduti all’estero : Negozio di Versace (Getty Images) Sono ore di attese. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della vendita della storica casa di moda Versace all’americana Michael Kors. La maison della medusa è l’ultima tra le griffe italiane a passare a una proprietà estera, anche se la famiglia Versace manterrà una partecipazione nel gruppo. Kors subentra al fondo Blackstone, che aveva il 20% dell’azienda, ma diventerà azionista ...

Meghan Markle infrange uno degli storici divieti della moda (ma non è la prima e gli italiani lo sanno bene) : Quella tra il blu e il nero è senza dubbio la storia d'amore più controversa di tutta la moda. Per decenni vedere i due colori posati sullo stesso corpo era sinonimo di cattivo gusto. Ma tra le persone che possono permettersi di realizzare il controverso abbinamento c'è sicuramente Meghan Markle.La novella duchessa del Sussex, fresca sposa del principe Harry, si è presentata, durante una visita alla Loughborough ...

Non solo Versace - i big della moda italiana passati all'estero : Da Gucci a Valentino, passando per Bulgari e Krizia: ecco la lista dei marchi made in Italy passati sotto un'altra bandiera

Moda uomo : Vitale Barberis Canonico dà lezione di stile e svela le nuove tendenze : Nel centro di Milano, a due passi da Brera, lo scorso giugno è stato inaugurato un elegante spazio firmato Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, denomimato “Fabric Academy”. Un luogo suggestivo creato non soltanto per sessioni di formazione sul tessuto ed eventi dedicati ai professionisti del settore e ad appassionati di stile, ma anche per guidare nella scelta il cliente. Oggi, 24 settembre, proprio ...