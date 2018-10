I libri sui libri sono diventati cupio dissolvi e poco più Sorokin incluso

Veneto - bimbi stranieri non hanno sconti sui libri senza certificati dei Paesi d’origine : Nuovo 'caso Lodi': i bimbi stranieri vengono discriminati in Veneto: senza certificazioni dei Paesi d'origine che attestino la condizione economica della famiglia non possono ottenere agevolazioni sui libri scolastici. Assessore del comune di Padova: "Lo faccia la Regione la verifica visto che si tratta di una disposizione regionale anche perché ad oggi non c'è un elenco dei Paesi che aderiscono alle convenzioni quindi tecnicamente è una norma ...

Ora l’IVA italiana sugli ebook - uguale a quella sui libri di carta - non va più contro le regole fiscali europee : L’ECOFIN, cioè il Consiglio dell’Unione Europea quando è formato dai ministri delle Finanze dei paesi membri, riunito oggi a Lussemburgo, ha approvato una direttiva della Commissione che permetterà a tutti i paesi dell’Unione di applicare agli ebook la stessa IVA The post Ora l’IVA italiana sugli ebook, uguale a quella sui libri di carta, non va più contro le regole fiscali europee appeared first on Il Post.

libri di testi gratis per gli studenti delle medie : "Investiamo sui giovani - non sulle sagre" : La decisione di un sindaco per garantire agli allievi delle medie del suo comune una fornitura gratuita di Libri di testo...