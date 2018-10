I guardiani della galassia

guardiani della Galassia 3 sfuma anche l’ipotesi Bradley Cooper : Pare proprio che trovare un nuovo regista a Guardiani della Galassia Vol. 3 stia diventando una mission impossible. Disney e Marvel avevano infatti vagliato la possibilità di proporre il posto vacante a Bradley Cooper, già coinvolto nella saga come doppiatore di Rocket Raccoon, però lui non sarebbe disposto a farlo. Da un lato c’è infatti la fedeltà all’amico James Gunn (licenziato per via di alcuni tweet politicamente scorretti, ...

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” racconta i guardiani della bellezza - dalla parte del patrimonio : Un viaggio alla scoperta dei “guardiani della bellezza” attraverso le storie di grandi personaggi che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla tutela dei nostri beni culturali. Gli archeologi e i soprintendenti pionieri – che si sono schierati, spesso in epoche e in contesti difficili, sempre “dalla parte del patrimonio” – sono i protagonisti di “Italia: viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 1 ottobre ...

La produzione di “guardiani della Galassia Vol. 3” è stata messa in pausa : Disney e Marvel hanno momentaneamente sospeso la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3: lo ha scritto lo Hollywood Reporter, dopo aver parlato con alcuni membri della troupe che si stavano occupando della pre-produzione e a cui è stato detto che sono liberi The post La produzione di “Guardiani della Galassia Vol. 3” è stata messa in pausa appeared first on Il Post.

guardiani della Galassia : il manifesto parodia di una dentista in USA è virale : I AM TOOTH pic.twitter.com/ohkYIrRGan " Hector Parayuelos , @hecpara, August 22, 2018 Non è la prima volta che il mondo del cinema e delle serie tv ispirano delle affissioni dello studio e online ...