Huawei Nova 3 in Cina si colora di rosso con l’edizione Red Millennium

Huawei Mate 20 Pro : possiamo fermare l'innovazione che arriva dalla Cina? : Penso il recente dibattito negli Stati Uniti sui produttori cinesi abbia molto più a che fare con la politica che con la tecnologia. Davvero credete che le nostre vite siano così interessanti da ...

Huawei Nova 3i arriva in una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria : A distanza di un paio di mesi dal lancio di Huawei Nova 3i, il produttore cinese ha deciso di immettere sul mercato una nuova variante del device L'articolo Huawei Nova 3i arriva in una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Nuove OxygenOS Open Beta per OnePlus 5 e 5T e miglioramenti per Huawei Nova 3 : OnePlus 5 e 5T ricevono una nuova versione di OxygenOS Open Beta con poche novità, mentre Huawei Nova 3 riceve miglioramenti alla fotocamera e allo schermo. L'articolo Nuove OxygenOS Open Beta per OnePlus 5 e 5T e miglioramenti per Huawei Nova 3 proviene da TuttoAndroid.

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Huawei Nova Young Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Nova Young è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Nova Young Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Nova Young? Stai pensando di Comprare Huawei Nova Young? In entrambi i casi, ottima […]

