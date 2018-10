Highlights Serie A | Roma-Spal Video gol | pagelle e tabellino del match

Video/ Spezia-Pescara (1-3) : Highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Spezia-Pescara (1-3): highlights e gol dell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B. I delfini espugnano il Picco con la doppietta di Monachello e la sesta rete stagionale di Mancuso.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:15:00 GMT)

Video/ Pisa Pro Piacenza (3-1) : Highlights e gol della partita (Serie C girone A) : Video Pisa Pro Piacenza (rsultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone A. Decisiva la doppietta di Masucci.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Siena Cuneo (1-1) : Highlights e gol della partita (Serie C girone A) : Video Siena Cuneo (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella settima giornata della Serie C girone A. Russo pareggia i conti.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Vicenza Monza (3-0) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Vicenza Monza (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone B. Decisiva la doppietta di Giacomelli.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:54:00 GMT)

Video/ Novara Pro Patria (0-1) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Novara Pro Patria (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone A. Decide il match Mastroianni.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Video/ Albissola Pistoiese (1-3) : Highlights e gol della partita (Serie C girone A) : Video Albissola Pistoiese (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata del girone A della Serie C. Rovini chiude la sfida. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Video/ Ternana Albinoleffe (1-0) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Ternana Albinoleffe (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C, girone B. Marilungo decide il match.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Video/ Sudtirol Triestina (2-0) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Sudtirol Triestina (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone B. De Cenco e Fabbri decidono il match. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Video/ Teramo Fano (2-1) : Highlights e gol della partita (Serie C - girone B) : Video Teramo Fano (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata del girone B di Serie C. In rete De Grazia e Caldi.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Video/ Cavese Matera (3-1) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Cavese Matera (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella settima giornata della Serie C girone C. Sciamanna chiude il match.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Video/ Monopoli Paganese (3-0) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Monopoli Paganese (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone C. I Gabbiano volano all'ottavo posto.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Video/ Bisceglie Sicula Leonzio (0-0) : gli Highlights (Serie C - girone C) : Video Bisceglie Sicula Leonzio (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, valida nella settima giornata della Serie C girone C. Reti bianche al Ventura.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Catania Trapani (3-1) : Highlights e gol della partita (Serie C) : Video Catania Trapani (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C. Etnei al successo tra le mura di casa.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Video/ Arezzo Pontedera (2-0) : Highlights e gol della partita (Serie C 6^ giornata) : Video Arezzo Pontedera (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella sesta giornata della Serie C, girone A. I padroni di casa volano al secondo posto.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:38:00 GMT)