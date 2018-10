Helen Mirren e il marito indagati per abusi edilizi su una masseria cinquecentesca nel

L'attrice Helen Mirren è indagata per abuso edilizio e deturpazione di bellezze naturali in Salento : L'attrice inglese Helen Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi commessi durante la ristrutturazione di una villetta acquistata di recente dalla coppia nel Salento. L'edificio si trova in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo, nel comune di Tiggiano, in provincia di Lecce. Le indagini che hanno evidenziato i ...

IL DEBITO - IRIS/ Streaming video del film con Helen Mirren (oggi - 13 ottobre 2018) : Il DEBITO, il film drammatico in onda su IRIS oggi, sabato 13 ottobre 2018. Nel cast: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, alla regia John Madden. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:37:00 GMT)

IL DEBITO/ Su Iris il film con Helen Mirren (oggi - 13 ottobre 2018) : Il DEBITO, il film drammatico in onda su Iris oggi, sabato 13 ottobre 2018. Nel cast: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, alla regia John Madden. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Helen Mirren è l'imperatrice Caterina : ROMA, 4 OTT - Helen Mirren nei panni dell'imperatrice Caterina nei suoi alloggi privati ricostruiti sulla base dei palazzi russi originali e circondata da copie, create per l'occasione, dei quadri ...

Helen Mirren è l'imperatrice Caterina : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Helen Mirren nei panni dell'imperatrice Caterina nei suoi alloggi privati ricostruiti sulla base dei palazzi russi originali e circondata da copie, create per l'occasione, dei ...

Helen Mirren è Caterina di Russia sul set per la produzione Sky : Helen Mirren nei panni dell'imperatrice Caterina nei suoi alloggi privati ricostruiti sulla base dei palazzi russi originali e circondata da copie, create per l'occasione, dei quadri presenti all'...

Helen Mirren è Caterina di Russia sul set per la produzione Sky : Helen Mirren nei panni dell'imperatrice Caterina nei suoi alloggi privati ricostruiti sulla base dei palazzi russi originali e circondata da copie, create per l'occasione, dei quadri presenti all'...

Helen Mirren nella serie Sky e HBO «Catherine the Great» : Ecco la prima immagine di Helen Mirren nelle vesti di una delle figure femminili più potenti di tutti i tempi nella produzione originale Sky e HBO, Catherine the Great, ambientata nella sfarzosa ma politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clarke (Zero Dark Thirty) nel r...

Catherine the Great - la prima immagine di Helen Mirren nei panni della celebre regina russa : Si parte da una ricostruzione meticolosa e fedelissima copiando i quadri presenti all’Ermitage: Catherine the Great con Helen Mirren nei panni della celebre sovrana russa ha molti motivi per essere una serie da rimarcare. Prodotta da Sky e Hbo, Catherine the Great racconta una delle figure femminili più interessanti della storia e insieme mette inscena la sfarzosa e spietata corte russa del 18esimo secolo. Realizzata in quattro parti, la ...

IL DIRITTO DI UCCIDERE/ Su Rai 3 il film con Helen Mirren (oggi - 27 settembre 2018) : Il DIRITTO di UCCIDERE, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 27 settembre 2018. Nel cast: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, alla regia Gavin Hood. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:15:00 GMT)