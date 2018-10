Ha un infarto e viene rianimato dalla figlia infermiera | “Papà | non mollare”

dilei

(Di sabato 20 ottobre 2018) Passareteoria alla pratica non è affatto semplice, soprattutto quando hai solo 21 anni, sei ancora una studentessa e davanti a te c’è tuo padre. Ilaria Lavazelli è riuscita a rianimare il suo papà, colpito da un, salvandogli la vita. La ragazza studia Scienze Infermieristiche dell’Università di Genova e in futuro vorrebbe aiutare gli altri. Per ora ha studiato solamente sui libri come si rianimano i pazienti, ma farlo nella pratica e tutta un’altra cosa. L’ha raccontato lei stessa in un post su Facebook divenuto in breve tempo virale, in cui ha ripercorso le emozioni, fortissime, provate in quei momenti in cui è riuscita a strappare il genitoremorte. L’uomo, 59 anni, è il vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva e assessore comunale ai Servizi sociali e Bilancio. Qualche giorno fa aveva deciso di raggiungere la...