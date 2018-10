GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP Gp Giappone 2018 | Dovizioso in pole position a Motegi

MotoGP - la GRIGLIA di partenza del GP del Giappone 2018 : 1° A. Dovizioso 2° J. Zarco 3° J. Miller 4° C. Crutchlow 5° A. Iannone 6° M. Marquez 7° M. Vinales 8° A. Rins 9° V. Rossi 10° A. Bautista 11° D. Pedrosa 12° T. Nakagami 13° B. Smith 14° ...

MotoGp – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la GRIGLIA di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

Giappone : la GRIGLIA di partenza ufficiale : Ci siamo, manca pochissimo e scatterà il 17° round del Campionato del Mondo 2018, il GP del Giappone. Prima fila Mercedes con Lewis Hamilton e Vallteri Bottas, con alle loro spalle la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel guadagna una posizione e parte 8°, grazie alla penalità di […] L'articolo Giappone: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp – Marquez in pole a Buriram : la GRIGLIA di partenza del Gp della Thailandia : Una prima fila di fuoco: la griglia di partenza del Gp della Thailandia Nonostante un problema nelle Fp3 che gli ha impedito di staccare il pass per la Q1, Marquez, dopo esser passato dalla prima fase delle qualifiche sul circuito di Buriram, è riuscito a conquistare la pole position del Gp della Thailandia, la 50ª della sua carriera. Un finale infuocato, con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...