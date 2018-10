Grande Fratello Vip | Marchesa d' Aragona e la testimonianza choc | «Estetista? A me ha

Grande Fratello Vip - fine dei giochi per la Marchesa D'Aragona : l'ex agente la smonta - tutta la verità : Il titolo nobiliare della Marchesa D'Aragona sta tenendo questo banco sia fuori dalla casa del Grande Fratello Vip , dov'è nata la vicenda, e ora anche all'interno delle mura di Cinecittà. Da ultimo, ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi e il raptus con suo figlio : 'Ho scaraventato tutto giù dalle scale' : È tempo di confidenze tra mamme al Grande Fratello Vip . Le protagoniste sono Jane Alexander ed Eleonora Giorgi , che durante la colazione hanno raccontato diversi aneddoti sui rispettivi figli. In ...

Gossip Grande Fratello Vip - Elia e Jane sempre più complici : una grande amicizia : L’ amicizia di Elia Fongaro e Jane Alexander al grande Fratello Vip Elia e Jane del grande Fratello Vip 2018 sono sempre più complici . Tra loro si è creato un bellissimo rapporto, che vorrebbero mantenere intatto fino alla fine. E molto probabilmente sarà così perché i due, per certi aspetti, si somigliano molto. Pur senza storie […] L'articolo Gossip grande Fratello Vip, Elia e Jane sempre più complici : una grande amicizia proviene ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 , anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina

Grande Fratello Vip - in casa c’è un super-dotato : “Ha una cosa enorme”. Di chi si tratta : Al Grande Fratello Vip 3 i maschietti sono sempre grandi protagonisti. Soprattutto quando si tratta di parlare di temi futili come… ‘le misure’ delle proprie parti intime. Ebbene sì, come se ci si trovasse all’interno di uno spogliatoio di palestra o in una classe di ragazzini delle scuole medie, anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 tengono banco i confronti sulle rispettive misure. E chi sarà ...