Governo | ' Tria risponderà a Ue con spirito di leale collaborazione'

Manovra - Confindustria : il Governo la corregga : La scure di Mooody's sul rating dell'Italia, ora a un passo dal livello 'spazzatura', e la lettera di richiamo della Commissione europea devono portare il governo 'evidentemente a correggere' la ...

Confindustria : 'Il Governo corregga la manovra - la sfida dev'essere sulla crescita' : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...

Boccia - Confindustria - : 'Ora il Governo corregga la manovra' : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il governo è puntare sulla crescita, correggendo la manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Gli industriali del Nord bocciano il Governo Conte : Ieri c'è stata un'altra staffilata del mondo confindustriale all'indirizzo di Palazzo Chigi, in occasione dell'assemblea generale di Assolombarda, alla Scala di Milano. Assolombarda, la più grande ...

scontro su Pace Fiscale; Centinaio irritato da critiche austriache; Accordo tra Governo e Comuni su bando periferie - : CORRUZIONE, DE RAHO: LA POLITICA NON FA ABBASTANZA La politica non presta la necessaria attenzione a combattere la corruzione. Federico Cafiero De Raho, capo della Procura nazionale antimafia e ...

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Tria : stime Governo su Pil e debito sono prudenziali : Le stime fornite dal governo sulla crescita del Pil e sul calo del debito/pil sono 'prudenziali' secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Ho spiegato in dettaglio al parlamento, in risposta ai rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che le nostre stime sulla crescita del Pil sono prudenziali' ha affermato ...

Confindustria richiama Governo : 'Niente battute da spread' - : Il presidente di Confindustria ha invitato il governo a occuparsi del differenziale, perché "un solo punto in più ci costa venti miliardi a regime" e ad avere coraggio per trovare soluzioni che ...

Unindustria : nel 2019 Governo spenda almeno 20 mld per opere : Roma, 15 ott., askanews, - 'Noi chiediamo al Governo di dare un colpo di reni su questi investimenti 'dormienti': il prossimo anno spendiamo almeno 20 miliardi! Si trasformeranno in lavoro, reddito, ...

Alitalia : ipotesi vertice di Governo - alta tensione su Tria : Il rilancio di Alitalia sta sempre più entrando nel mirino del governo, registrando una sostanziale visione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla necessità di un piano strategico nazionale per la ...

Renzi sfida il Governo : 'Fermatevi - mostriamo noi come abbassare spread e dimezzare tasse' : Matteo Renzi concentra la sua attenzione su due aspetti. Il primo è quello relativo alla necessita' di far emergere quelle che, secondo lui, sono tutte le criticita' di una nota di aggiornamento del Def, da parte del Governo Conte, che regalerebbe il concreto rischio che l'Italia possa 'andare a sbattere'. L'altro, invece, è quello relativo alle dinamiche interne del Pd, dove si augura presto possano terminare guerre intestine e si possa dare ...

Alitalia - Salvini : “Tria rispetti il contratto di Governo - come facciamo tutti. La linea è tracciata. Legittima difesa? M5s leali” : “Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Il vicepremier Matteo Salvini si schiera al fianco di Luigi Di Maio nella questione Alitalia e dice che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “deve fare quello che dice il contratto di governo“. In un colloquio con Il Messaggero, il leader della Lega risponde al titolare di via XX Settembre che venerdì aveva detto: “Io penso che delle cose che fa il ...