Governo | resta il condono | stralcio per scudo penale | riciclaggio e capitali

Governo - resta il condono : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Nicaragua - 38 manifestanti arrestati dopo proteste contro Governo : La polizia nicaraguense ha arrestato almeno 38 manifestanti scesi in piazza per protestare contro il governo. La polizia ha fatto sapere che 8 manifestanti sono stati rimessi in libertà, mentre "le ...

Il Governo conferma le stime - ma i dubbi dei previsori restano : Sull'efficacia della manovra in gestazione permangono vari ordini di perplessità...

Arrestati Kokorin e Mamaev : aggrediscono un funzionario del Governo russo con una sedia. Il VIDEO : A intervenire è stato il Ministro dello Sport russo, Pavel Kolobkov, che ha annunciato che i due calciatori non faranno più parte della Russia. "Ci sono i VIDEO dell'incidente, le cui vittime si ...

Sondaggi - i partiti di Governo restano in alta quota : la Lega tocca il 33 - il M5s resta al 30. Forze di opposizione al palo : La Lega sposta l’asticella un po’ più in là. Secondo un Sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta attualmente il Carroccio è stimato al 33 per cento, una quota che sarebbe quasi raddoppiata rispetto ai risultati delle elezioni del 4 marzo. Una tendenza positiva proseguita anche negli ultimi 20 giorni, durante il quale il partito è cresciuto di quasi mezzo punto. Più stabile, invece, il Movimento Cinque Stelle che rispetto ...

Ma resta ancora alto lo scontro con Bruxelles. Moscovici : 'Governo xenofobo e anti-euro'. Salvini : 'parla a vanvera' : 'La riduzione del deficit eè un buon segnale ma in Italia - ha detto il commissario agli affari economici - c'è un governo euroscettico e xenofobo che sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi ...

Fornero : 'più che il Governo del cambiamento è quello della restaurazione' : 'In questo senso, quello che si propone come governo del cambiamento in realtà sembra più il governo della restaurazione ma le riforme si fanno per aiutare la società e l'economia ad adattarsi ai ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? Governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Se Torino si ritira - Governo sostenga chi resta in corsa" : Aggiornamento ore 12:05 - Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione "Spiagge sicure" il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato anche il caso della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 e ha detto che se Torino si ritira il Governo dovrebbe sostenere chi resta candidato, quindi Milano e Cortina, che, tra l'altro, si trovano in regioni governate dalla Lega (con Attilio Fontana e Luca ...

MANOVRA CON PACE FISCALE - PENSIONI E TICKET/ Armonia Governo - "tagliati sprechi" : resta nodo coperture : MANOVRA Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità

Team Digitale - Piacentini declina l’invito del Governo a restare : “Torno negli Usa. Sono soddisfatto del lavoro svolto” : Diego Piacentini non continuerà a guidare il Team per l’innovazione Digitale e tornerà a Seattle, negli Usa, dove vive la sua famiglia. Il vicepresidente di Amazon ha declinato l’invito del Governo a proseguire il suo lavoro di commissario straordinario, nomina ricevuta da Matteo Renzi nel 2016. Piacentini si è impegnato per due anni a titolo gratuito, mentre difficilmente il suo successore presterà servizio “pro ...

Ma su ponte - manovra e Tria nel Governo resta la tensione : Consolidando l'asse con il ministro dell'Economia Tria, che ieri è finito nuovamente nel mirino dei Cinque stelle dopo la decisione di indicare Domenico Fanizza per l'executive board del Fondo ...