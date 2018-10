Governo | prove di pace Di Maio | «La Lega non vuole il condono | col M5S amici ritrovati»

Sergio Mattarella rimprovera il Governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...