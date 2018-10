romadailynews

: Governo, cercasi 40 miliardi, se bastano: Governo, cercasi 40 miliardi, se bastano – La… - romadailynews : Governo, cercasi 40 miliardi, se bastano: Governo, cercasi 40 miliardi, se bastano – La… - RobertoPane : @borghi_claudio @fdaveri @franceschi_and @matteosalvinimi @luigidimaio @Reuters @abhinavr @ritvikcarvalho Perfetto… - RedRouge2 : il Governo è di merda ma i burocrati della BCE e di Bruxelles lo sono ancora di più. Cercasi opposizione a tutti e due! -

(Di sabato 20 ottobre 2018)40, se– La manovra di Conte non piace a Bruxelles e non piace alle agenzie di rating, cioè alle agenzie che dànno consigli agli investitori. Il problema è la crescita del pil (il totale dei redditi degli italiani) che non è, o non sarebbe, assicurato dalla manovra. Ma per far crescere il pil è sufficiente ricorrere alla ricetta del grande Sergio Ricossa. Maria lava i piatti alla sua vicina di casa Carolina e si fa dare uno stipendio di un miliardo l’anno. Carolina lava i pavimenti della casa di Maria e ottiene un compenso di un miliardo l’anno. In realtà, le due donne si scambiano un favore senza muovere nemmeno un centesimo dalle loro tasche, ma il pil è aumentato di 2. Il guaio è che se lo Stato fa la stessa cosa, regalando 780 euri agli scansafatiche, il pil aumenta di 40e le spese dello Stato di altrettanti ...