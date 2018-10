Governo | accordo sulla manovra | stralcio per scudo penale e capitali all’estero

Tommaso Calderone - deputato di Forza Italia a Palermo - : 'A seguito dell'accordo tra l'Anci e il Governo nazionale - saranno sbloccati e ... : Conclude l'onorevole : 'sono certo, che le attività imprenditoriali che nasceranno, faranno da volano per l'economia isolana, creando nuova occupazione e migliorando la qualità dei residenti. Faccio ...

scontro su Pace Fiscale; Centinaio irritato da critiche austriache; Accordo tra Governo e Comuni su bando periferie - : CORRUZIONE, DE RAHO: LA POLITICA NON FA ABBASTANZA La politica non presta la necessaria attenzione a combattere la corruzione. Federico Cafiero De Raho, capo della Procura nazionale antimafia e ...

Periferie : Anci Veneto - accordo Governo Comuni decisione importante : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Governo e Comuni sul bando Periferie: “un’intesa fondamentale perché ripristina risorse importanti per i Comuni: in Veneto sblocca i progetti dei sei Comuni capoluogo

Periferie - accordo Governo-Anci : 1 - 6 mld : 16.11 accordo raggiunto tra governo e i comuni che ripristina il fondo di 1,6 mld per il bando Periferie. Lo ha annunciato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro al termine della riunione congiunta. "Abbiamo vinto una battaglia che non era dei sindaci ma dei cittadini",ha sottolineato Decaro."Abbiamo convinto il governo a tornare indietro.Non interrompiamo lavori e progetti,ci saranno i rimborsi per le spese e i fondi ...

Cosa ha deciso il Governo e perché l'Ue non è d'accordo : la manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Via libera del Governo alla manovra da 37 mld di euro : accordo Lega e M5s su quota 100 - reddito e pace fiscale : Partirà anche il taglio alle pensioni d'oro che non era gradito al Carroccio. Nei primi tre mesi del 2019 il reddito di cittadinanza. Ora si passa all'esame dell'Unione europea -

Vertice di Governo - fonti : accordo sul nodo pace fiscale : Roma. Vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e legge di Bilancio. Il Cdm era previsto per le 17,30 ma è stato rinviato per il protrarsi della ...

Vertice Governo : accordo su pace fiscale : 19.22 Dopo le tensioni, M5S e Lega hanno raggiunto l'accordo sulla pace fiscale. E' quanto si apprende da fonti della Lega al termine del Vertice a Palazzo Chigi che precede il CdM. Le percentuali, viene spiegato, saranno "variabili" e consentiranno di sanare il pregresso per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Quanto alle pensioni, a febbraio partirà 'quota 100'. Da fonti M5S si apprende inoltre che "un miliardo dalle pensioni ...

Sport a scuola - il Governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’accordo Coni-Miur… : Un progetto serio e ambizioso per portare lo Sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, ...

Def - il Governo trova accordo sul deficit : 2 - 4% nel 2019 - poi diminuirà all’1 - 8% nel 2021 : Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier Luigi Di Maio, per l'anno 2019 il deficit/pil sarà al 2,4%, mentre diminuirà progressivamente nel corso dei due successivi anni. In questo modo, il divanzo scenderebbe al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.Continua a leggere

Germania - Governo trova accordo su legge immigrazione : “Differenza tra richiedenti asilo e migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle forze di Governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...