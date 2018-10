Gli investimenti digitali e le inarrestabili performance degli eSports

oasport

(Di sabato 20 ottobre 2018) Nuovi orizzonti, nuovi prodotti esclusivi pronti a guadagnarsi intere fette di mercato. Accessibilità, fruibilità, economicità e rapidità fuori dal comune. Il mondo si evolve continuamente e vede sempre più protagonisti il pianeta, brand sponsor e istituti di credito che intendono innovare la propria ‘business card’ tradizionale. Se da un lato l’Nba ha stabilito di recente di immergersi in una nuova esaltante avventura, quella griffata, dall’altro il pianeta bancario sembra lentamente interessarsi al pianeta dello sport interattivo, un settore che sta facendo registrare trend eestremamente interessanti. Ma andiamo per ordine. Il più celebre torneo di pallacanestro Usa, in sintonia con Take Two Interactive Software (produttore del videogame NBA 2K), ha dato vita circa un anno fa alla prima lega dicorrelata al 2K: la Nba 2K League metterà sul ...