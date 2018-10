Gli imprenditori della Brianza | Qui la pace fiscale non serve

Ma perché Salvini che si occupa di Interno è andato a parlare aGli imprenditori in Russia? : ... visto che il progetto di cui parlava è praticamente bloccato e che l'unico capitolo chiuso, nel 2006 , !, , riguarda quello relativo a Scienza e Ricerca! Il ministro dell'Interno Salvini è andato in ...

RAI 2 * ' NIGHT TABLOID ' : Tra Gli ospiti Castelli e Minniti - La voce dell'imprenditoria sarà affidata a Sandro Venzo - imprenditore del nord ... : Con Laura Castelli, Sottosegretario all'Economia, al centro l'economia e la manovra; criticità ed obiettivi. In compagnia dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti parleremo non soltanto di ...

Sicilia - Miccichè riscrive la storia all’Ars : dopo Mori e Cuffaro Gli imprenditori con i beni sequestrati per mafia : In principio voleva cambiare il nome all’aeroporto di Palermo. Quel “Falcone- Borsellino“, a suo parere, era una “scelta di marketing sbagliata per un territorio a vocazione turistica“. Sarebbe stato meglio intitolarlo “ad Archimede o ad altre figure della scienza, figure positive”, come se i due magistrati uccisi da Cosa nostra non lo fossero. Adesso che è tornato presidente dell’Assemblea regionale ...

PREMIO PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ - CAROLINA VARCHI - FDI - : "ELENA FERRARO SIA L'ESEMPIO PER TUTTI Gli imprenditori SICILIANI" : "Le attività illecite " sostiene la parlamentare " rendono asfittica l'economia e mortificano l'energia e la voglia di fare di tantissimi IMPRENDITORI siciliani onesti che ogni giorno affrontano le ...

Adescavano ricchi imprenditori per farGli vendere casa : 6 arresti. C'era anche finto prete : Adescavano facoltosi imprenditori e professionisti molto ricchi, intenzionati a trarre profitto da compravendite di appartamenti e opere d'arte, millantando conoscenze in ambienti aristocratici ed ...

Sperlonga - scuola costruita senza fondamenta : arrestati due imprenditori. “Poteva crollare addosso aGli alunni” : Avevano vinto l’appalto per ampliare la scuola. Ma, per risparmiare, avevano eseguito i lavori diversi dal progetto originario, avevano utilizzato materiali non idonei e addirittura non avevano fatto neanche le fondamenta della nuova ala dell’istituto. Con questa accusa due imprenditori, Pietro e Francesco Ruggeri, di 70 e 38 anni, di Formia, titolari della ditta Dr Costruzioni, sono finiti in carcere con diverse accuse: dovranno ...

Da Salvatore Aranzulla a Dario Vignali : Gli imprenditori digitali che ce l’hanno fatta : Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli speaker a Marketers World 2018Gli ...

"Raggi pesi le parole. Non dica che Gli imprenditori sono criminali" : Roma. La Corte d’Appello di Roma riconosce l’associazione mafiosa nel processo “mondo di mezzo” (Mafia capitale), ribaltando la sentenza di primo grado, e il giorno stesso il sindaco di Roma Virginia Raggi dice che “la sentenza conferma la gravità” del modo in cui “il sodalizio tra imprenditoria cri

Sanità - ecco il filtro anti-tangenti Affari e imprenditori amici - la Regione blinda Gli acquisti : Corruzione e sprechi: i medici possono aggirare le gare d'appalto. Così Regione Lombardia corre ai ripari, mentre a livello nazionale il governo discute della legge «spazzacorrotti». L'esempio è ...

Conte rassicura Gli imprenditori : non siamo scriteriati. No alle nazionalizzazioni : All’interno del governo «non abbiamo mai parlato dell’uscita dall’euro o di una prospettiva di distacco dall'Europa». Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, intervistato al workshop Ambrosetti di Cernobbio...

Cosa ha detto Conte aGli imprenditori riuniti a Cernobbio : "Non siamo per le nazionalizzazioni, non siamo per le privatizzazioni, ma per una gestione efficiente delle risorse pubbliche". Al Forum di Cernobbio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla del crollo del ponte Morandi a Genova. "Delle volte - ha sottolineato - sarà necessario affidarsi ai privati ma attenzione, d'ora in poi, quando ci affideremo ai privati, consentiremo la remunerazione ...

Cernobbio - Conte rassicura Gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Governo - Conte rassicura Gli imprenditori 'Lavoriamo ma siamo qui da poco. No alle nazionalizzazioni e no alle privatizzazioni' : siamo sicuri che le colpe diano solo della politica? Abbiamo detto che tuteliamo i cittadini: attenzione, lo sono anche gli imprenditori. Ma il nostro capitalismo negli ultimi anni ha continuato ad ...

Conte aGli imprenditori : "Non siamo banda di scriteriati - non vogliamo nazionalizzazioni" : Il premier parla al forum Ambrosetti e tranquillizza: "Nessuno dei miei ministri vuole uscire dall'euro"