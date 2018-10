Gioco d' azzardo | in un solo anno i reggiani hanno giocato quasi un miliardo

Più di un milione e mezzo di italiani ha un problema con il Gioco d’azzardo : In Italia un adulto su tre ha giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno, per un totale di ben 18 milioni di italiani. Un numero elevatissimo, a cui si aggiungono anche un milione e mezzo di giocatori problematici, persone che potrebbero aver perso il controllo del proprio comportamento di gioco. Sono questi alcuni degli allarmanti dati emersi dalla prima indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo dell’Istituto superiore di sanità ...

Giro di vite nel comparto italiano dell'azzardo : le conseguenze del veto sulla pubblicità al Gioco : Un duro colpo all'economia di vari sport, calcio, basket e pallavolo ne sono un esempio. Decreto dignità: l'obiettivo L'obiettivo del Decreto è quello di ridurre il numero dei giocatori d'azzardo in ...

Uno studio europeo sugli usi "problematici" di internet accomuna i videgiochi al porno e al Gioco d'azzardo : Che cosa hanno in comune il porno, il gioco d'azzardo e i videogiochi? Secondo un gruppo di ricercatori europei che ha recentemente pubblicato l'esito di un suo studio, questi tre potrebbero essere definiti come usi problematici di internet, portando alla nascita di problemi di salute fisica e mentale.Lo studio, come riferisce PCGamesN, si fissa lo scopo di indagare sull'impatto che internet ha sulle patologie preesistenti delle persone, che ...

Governo avvertito da Moody's : "La manovra? Un errore. Un Gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia" : Un errore, un gioco d'azzardo con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini la manovra finanziaria del Governo italiano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : 'Uniche spese vietate quelle per il Gioco d'azzardo' : Il culmine della follia lo si era toccato con l'intervento di Laura Castelli , sottosegretario all'Economia , ad Agorà su Rai 3 : 'Se per tre mesi verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza,...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Spese immorali? Solo il Gioco d'azzardo" : Il vicepresidente ha voluto precisare dopo dubbi, critiche e satira sull'espressione "spese immorali"

Cavriago - il Comune approva il regolamento sul Gioco Azzardo : ... non concede il patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'...

Per il governo irlandese le loot box non ricadono nella categoria del Gioco d'azzardo : Sono molte le nazioni che hanno dichiarato guerra alle microtransazioni tramite leggi e sentenze speciali per regolamentarle, tuttavia sembra che il governo irlandese non sia di questo avviso, e ha dichiarato che non ricadranno nella categoria del gioco d'azzardo.Come riporta Gamesindustry, il Ministro del Dipartimento di Giustizia irlandese David Stanton ha così commentato l'argomento:"Il Dipartimento di Giustizia non ha alcun ruolo nel ...

Prevenzione del Gioco d'azzardo - la Giunta Regionale approva ilGAP : stato approvato dalla Giunta il Piano Regionale GAP , gioco d'azzardo Patologico, 2017 " 2018 per la Prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, redatto dai competenti uffici ...

6 cose che - forse - non sai sui casinò e il Gioco d'azzardo : Queste cifre dolenti rappresentano però solo un tassello del grande mosaico del gioco d'azzardo, dove tra storia, scienza e cronaca non si può dire certo che manchino le curiosità… casinò. Il ...

Teramo - Consiglio comunale : bilancio e Gioco d'azzardo all'ordine del giorno : La seduta si svolgerà nell'Auditorium del Parco della Scienza. Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 1. Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10/08/2018 avente ad oggetto III variazione di ...