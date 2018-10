Giappone | Dovizioso in pole davanti a Zarco e Miller

MotoGP - qualifiche GP del Giappone 2018 : primo Andrea Dovizioso : Fare bene qua in Giappone è sempre meraviglioso - ha detto Gigi Dall'Igna a Sky Sport MotoGP -. È stato veramente bravo, non ha sbagliato nulla, adesso bisogna fare le scelte giuste per domani, ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Sapevamo di essere veloci. Per la gara Marquez e Crutchlow sono molto temibili” : Un Andrea Dovizioso di lusso a Motegi (Giappone) conquista la pole position (la seconda stagionale) nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. L’alfiere della Ducati ha confermato le aspettative della vigilia, ottenendo il best time odierno e impressionando per la continuità di rendimento messo in mostra nei turni di prove tenutisi sulla pista nipponica. Il circuito Giapponese, infatti, ben si adatta alle caratteristiche di ...

MotoGp – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : splendida pole di Andrea Dovizioso davanti a Zarco e Miller - Marquez 6° - Rossi 9° : Una Motegi finalmente inondata dal sole, ci ha regalato una qualifica davvero emozionante e lottata sul filo dei millesimi. La pole position del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP va ad uno strepitoso Andrea Dovizioso (Ducati) che nel suo ultimo tentativo piazza il tempo di 1:44.590, ma tutta la sessione è risultata una battaglia splendida, con la prima posizione che è passata di mano numerose volte ed a diversi piloti. Il romagnolo ha ...

MotoGp – Dovizioso in pole position a Motegi : Marquez in difficoltà nelle qualifiche del Gp del Giappone : Dovizioso show a Motegi: il ducatista in pole position al Gp del Giappone, Marquez in seconda fila Il weekend di gara del Gp del Giappone è entrato nel vivo: dopo quattro sessione di prove libere, i campioni della categoria regina si sono sfidati sul circuito di Motegi per le qualifiche della gara asiatica, prima sfida del tostissimo trittico asiatico. Marc Marquez si gioca il suo primo match point, ma non ha intenzione di fare il ...

MotoGp – Dovizioso ancora super - Rossi in Q2 per un soffio : i TEMPI delle FP3 del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Giappone: Valentino Rossi in Q2 per un soffio a Motegi Sono andate in scena nella notte italiana nelle terze libere del Gp del Giappone: dopo le Fp2 di ieri durante le quali alcuni piloti hanno anche deciso di non scendere affatto in pista a causa delle condizioni del circuito, a tratti bagnato a tratti asciutto, oggi i campioni della categoria regina sono andati a caccia di un posto ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso svetta al comando - Valentino Rossi quinto : Altro squillo di tromba di Andrea Dovizioso nelle prove libere 3 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è confermato nell’ultimo turno che precede FP4 e qualifiche: dopo non essere sceso in pista nella seconda sessione di ieri a causa dell’asfalto umido e aver primeggiato nel turno di apertura, il pilota della Ducati si è confermato al comando stampando un perentorio 1:45.107 proprio negli ...

Gp Giappone - Dovizioso : 'Siamo partiti come immaginavo' : Così Andrea Dovizioso, parlando a Sky Sport. Il pilota italiano della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo nelle prime libere del Gp del Giappone, sulla pista di Motegi. 'Lorenzo? Sono cose ...

MotoGp - Giappone : Dovizioso guida prima giornata di libere - Lorenzo verso il forfait : MOTEGI, Giappone, - prima giornata di prove nel segno della Ducati. Andrea Dovizioso davanti a tutti dopo le prime due sessioni di libere del Gran Premio del Giappone, 16esima prova, su 19, del ...

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...