GIANNO MORANDI Torna in tv con L' Isola di Pietro 2 | Una stagione fisicamente

ilsussidiario

: Televisione. Gianni Morandi: «Una fiction per lanciare messaggi positivi» - 1970Germano : Televisione. Gianni Morandi: «Una fiction per lanciare messaggi positivi» - MaurizioAlbiati : @LCuccarini Gianni Morandi: «Una fiction per lanciare messaggi positivi» - AngelaCalvini : Gianni Morandi: «Una fiction per lanciare messaggi positivi» -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Giannia vestire i panni del dottorSereni in "L'di2" in onda da domenica 21 ottobre su Canale 5. Oggi sarà a Verissimo per presentare la fiction.