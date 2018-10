GF Vip | il fidanzato di Giulia Provvedi offende Elia Fongaro

Silvestrin e Battista - urla fuori dalla Casa del Gf Vip : c’è anche il fidanzato di Jane : Grande Fratello Vip, Silvestrin e Battista urlano nella notte fuori dalla Casa fuori dalla Casa del Gf Vip 2018 ci sono Enrico Silvestrin e Maurizio Battista che urlano per i loro ex compagni! Insieme a loro c’era anche Gianmarco, il fidanzato di Jane, che ha lasciato senza parole la sua amata. Tutto è avvenuto in […] L'articolo Silvestrin e Battista, urla fuori dalla Casa del Gf Vip: c’è anche il fidanzato di Jane proviene da ...

Giulia Provvedi in lacrime al GF Vip per colpa del fidanzato : Grande Fratello Vip: Giulia Provvedi commossa per la sorpresa del fidanzato Giusto poco fa un aereo con un messaggio romanticissimo ha sorvolato la casa del GF Vip. Il messaggio in questione recitava le seguenti parole: "Amore ci sono sempre ti amo. PG Malefix c'è!". Parole destinate proprio a Giulia Provvedi. Difatti il suo fidanzato Pierluigi Gollini ha voluto farle una gradita sorpresa, esprimendole ancora una volta tutto il ...

GF Vip - Giulia Provvedi in lacrime : il gesto d'amore del fidanzato : GF Vip, Giulia Provvedi in lacrime nella Casa: arriva il gesto d'amore tanto atteso del fidanzato Pierluigi Grande emozione questa mattina al Grande Fratello Vip per Giulia Provvedi. La gemella di Silvia ha finalmente ricevuto il tanto atteso gesto d'amore dal suo fidanzato Pierluigi Gollini. Da quando è entrata nella Casa più spiata d'Italia, Giulia […]

Grande Fratello Vip : flirt in corso tra Stefano Sala e Benedetta Mazza! Ma Stefano fuori è già fidanzato… : Il flirt di lunga data tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrerebbe essere vicino a riaccendersi. Lo dimostra quanto accaduto nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. Quella parte affezionata di pubblico...

Gf Vip 3 - parla Pierluigi Gollini - fidanzato di Giulia Provvedi : "Potrei farle una sorpresa nella Casa" : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato della sua fidanzata, Giulia Provvedi, rinchiusa come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 3, non facendo trasparire proprio il massimo dell'entusiasmo: Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. Mi fido ciecamente, ha una personalità forte, credo possa ...

Giulia Provvedi - il fidanzato Pierluigi Gollini al Gf Vip? "Chissà… Magari" : Al Gf Vip arriverà Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi? Giulia Provvedi sarebbe felice di leggere le parole del fidanzato Pierluigi Gollini. Il portiere dell'Atalanta ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e non poteva mancare l'argomento fidanzata. Quando gli è stato chiesto se ha in programma di fare una sorpresa a Giulia […]

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Provvedi sente la mancanza del fidanzato : "Mi sento abbandonata" : Sono passate ormai 3 settimane dall'inizio del Grande Fratello VIP 3 anche per Giulia Provvedi, la bionda delle Donatella e per lei inizia a farsi sentire una mancanza importante, un appoggio esterno direttamente che possa farla sentire più tranquilla e non uno qualunque, bensì quella del suo ragazzo Pierluigi Gollini.Confidandosi con sua sorella, la ragazza in lacrime desidera ricevere segnali di presenza: Non c'è un segnale, niente…Lo ...

GFVip : Silvia Provvedi piange e parla dell'ex fidanzato Fabrizio Corona. Ecco il VIDEO : Silvia Provvedi torna a parlare dell'ex fidanzato Fabrizio Corona. Nel daytime del Grande Fratello Vip 3 andato in onda questo pomeriggio, abbiamo

Francesco Chiofalo era fidanzato durante Temptation Island Vip? Le accuse al tentatore e la sua replica sui social : Francesco Chiofalo e la sua integrità dentro Temptation Island Vip messi in dubbio da Selvaggia Roma: le accuse dell'ex fidanzata del tentatore e la replica del romano Francesco Chiofalo dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha rotto con l'ex fidanzata e si è rifatto una vita. Il personal trainer ha partecipato quest'estate anche alle registrazione del reality nella sua versione Vip, ...

Ivan Cattaneo piange per l'ex fidanzato : lo sfogo al Gf Vip : Le lacrime di Ivan Cattaneo per il suo ex fidanzato: lo sfogo al Gf Vip Un momento difficile per Ivan Cattaneo al Gf Vip 2018, che ha pianto ripensando al suo ex fidanzato. Di momenti come questi ne capitano spesso nella Casa più spiata d'Italia. Chi partecipa come concorrente dice che non avere distrazioni ti […]

Gianmarco Amicarelli/ Il fidanzato di Jane Alexander deve temere Elia Fongaro? (Grande Fratello Vip 2018) : Gianmarco Amicarelli è il fidanzato dell'attrice Jane Alexander, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il musicista ha fondato la band Vatycans.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Temptation Island Vip - Selvaggia Roma : "Lenticchio tentatore? Ma se è fidanzato…" : Francesco Chiofalo, Lenticchio tentatore fidanzato a Temptation Island Vip? Selvaggia Roma accusa l'ex Alla vigilia dell'ultima puntata di Temptation Island Vip, spunta la rivelazione che non ti aspetti. A detta di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo – uno dei tentatori del programma di Simona Ventura – sarebbe andato in Sardegna da fidanzato. Selvaggia e Lenticchio hanno […]

Andrea Cerioli si è fidanzato dopo Temptation Island Vip? Gli ultimi gossip : Andrea Cerioli fidanzato? I gossip dopo Temptation Island VIP Andrea Cerioli si è fidanzato dopo Temptation Island VIP? È sicuramente tra i tentatori più amati di quest'inedita edizione del reality show di Canale 5, per questo ha sempre i riflettori puntati contro. Sa bene che qualunque suo movimento non passa inosservato. E quindi nemmeno la sua […]

Grande Fratello Vip – Chi è il fidanzato di Lory Del Santo? Altezza - peso ed età di Marco Cucolo - toy boy della soubrette italiana [GALLERY] : Marco Cucolo è il giovane fidanzato di Lory Del Santo, 36 anni di differenza separano il toy boy dalla soubrette italiana colpita ultimamente da un grave lutto Lory Del Santo ha preso una decisione discutibile. Questa sera la soubrette italiana, nonostante le critiche, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3. La bella 60enne, dopo la morte del figlio Loren, avvenuta circa un mese fa, ha deciso di prendere parte al reality per cercare ...