GF Vip | colpo di scena nella notte | da fuori arriva la proposta di nozze per una

Gf Vip - clamoroso colpo di scena : proposta di matrimonio nella notte : Il fidanzato di Jane Alexander sotto le mura della Casa con il megafono: "Mi vuoi sposare?". Lei scoppia in lacrime

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umilia Giulia Salemi : il colpo bassissimo. Cosa confida ai ragazzi : La masturbazione al Grande Fratello Vip 3 è il tema del giorno. Del resto, il sesso al reality-show Mediaset non è mai stato un argomento tabù. Nella notte i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la produzione che in confessionale ha rivelato a due concorrenti, Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin, dove poter praticare autoerotismo senza subire una violazione della privacy. Dopo due settimane di isolamento si accendono ...

GF Vip - colpo di scena : la compagna di Maurizio Battista è incinta? : A lanciare i sospetti sono Walter Nudo e Andrea Mainardi: "Lei si è toccata la pancia quando è arrivata in casa per fargli...

Lacrime per Walter Nudo. Il colpo è troppo duro - anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip : È sempre stato uno dei favoriti Walter Nudo che, in pochi giorni è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Lo fece anche nell’edizione (da lui vinta) dell’Isola dei famosi: partire alla grande sin da subito. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’attore, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che ...

Grande Fratello Vip 2018/ Elia Fongaro fa colpo su Giulia Salemi : "Ho trovato la mia metà" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:06:00 GMT)

GF Vip - Francesco Monte fa già colpo con una concorrente ? Secondo Signorini si : Signorini lancia la Bomba di Gossip su Francesco Monte e Silvia Provvedi E’ già tempo di gossip nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, il reality show cominciato stasera, lunedì 24 settembre, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha infatti insinuato in diretta il dubbio che ci sia una “simpatia” tra Francesco Monte e Silvia Provvedi. I due non hanno confermato né smentito il pettegolezzo. Silvia si è ...

Colpo di scena al 'Grande Fratello Vip' - il programma parte in anticipo : tutte le info : Al via domenica 23 settembre l'ingresso di alcuni concorrenti nlla 'Caverna' e l'inizio della diretta su Mediaset Extra

ERJONA SULEJMANI/ L'ex moglie Blerim Dzemili fa colpo su Stefano Bettarini! (Temptation Island Vip) : La modella albanese ERJONA SULEJMANI, l’ex moglie del calciatore Blerim Dzemili, sarà tra i single di Temptation Island Vip in onda su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:05:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - colpo di scena già nella prima puntata - Anticipazioni : Temptation Island Vip 2018 su Canale 5 parte subito con un colpo di scena. Ad anticiparlo è Simona Ventura su Instagram: 'Una chicca... dopo poche ore una coppia chiederà GIÀ il falò di confronto ...

GF Vip anticipazioni : colpo di fulmine tra due concorrenti? Il gossip : Grande Fratello Vip anticipazioni: flirt in corso tra Benedetta Mazza e Stefano Sala prima di entrare in Casa? gossip La terza edizione del Grande Fratello Vip non ha ancora riaperto i battenti, eppure già non si fa altro che parlare del nuovo cast. Una volta ufficializzati i nomi dei concorrenti, sui social si è scatenato […] L'articolo GF Vip anticipazioni: colpo di fulmine tra due concorrenti? Il gossip proviene da gossip e Tv.

“Fuori!”. GF Vip - porta in faccia a lui. Per Ilary un colpo durissimo : L’estate è finita e tutti i programmi televisivi più attesi stanno per ricominciare. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Grande Fratello Vip che inizierà lunedì 24 settembre. A condurre il reality sarà la splendida Ilary Blasi che, per potersi dedicare completamente allo show, ha persino detto addio a Le Iene. E infatti negli ultimi giorni non si parla che di chi sarà la donna che prenderà il posto della signora Totti. Dopo le dichiarazioni ...

Temptation Island Vip - colpo di scena! Valeria Marini fugge con un tronista! : Preparatevi perchè nella prima stagione di Temptation Island Vip ne vedremo delle belle! Grazie alle prime anticipazioni è emerso che Valeria Marini è scappata insieme ad un tronista di Uomini e Donne. E come darle torto! Valeria Marini ha deciso di mettere in gioco l’amore che prova per Patrick Baldassari partecipando al reality show più bollente dell’estate, “Temptation Island Vip“. Ed è proprio nel resort sardo che la ...

Temptation Vip - colpo di scena : beccati i tentatori (famosi) in aereoporto. Chi sono : Nicolò Ferrari, Niccolò Raniolo e Andrea Cerioli in partenza verso il reality show di Canale 5. L'indiscrezione