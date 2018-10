Gf Vip 3 | proposta di nozze per Jane Alexander

GF Vip - colpo di scena nella notte : da fuori arriva la proposta di nozze per una concorrente : Grande Fratello Vip, colpo di scena ! Un colpo di scena super romantico: non era mai successo nella storia del reality condotto da Ilary Blasi che un concorrente ricevesse una proposta di nozze da fuori la Casa. È successo tutto nella notte , intorno alle 23 di venerdì 19 ottobre 2018. Verso quell’ora, i vip reclusi hanno sentito delle urla provenire al di là del muro di cinta di Cinecittà. Tra le voci, avrebbero riconosciuto Maurizio ...

Resoconto Temptation Island Vip : lacrime - insulti e una proposta di matrimonio mancata : Ha preso il via ieri 18 settembre la prima edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality nel quale sei coppie di personaggi famosi mettono alla prova il proprio amore vivendo separati per alcune settimane. Le sorprese non sono mancate fin dalle battute iniziali, con i protagonisti che già hanno messo in mostra diversi problemi: una coppia ha deciso di lasciare il programma a pochi giorni dall'inizio delle riprese, un'altra ha faticato a ...