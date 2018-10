Genova | Ponte Morandi | trovato reperto “chiave” | potrebbe provare la corrosione dei cavi

Ponte Morandi - le ansie della città per la conversione del dl Genova : risorse legate a doppio filo con la manovra fiscale : Genova, nelle scorse settimane, ha già assistito agli spettacoli poco edificanti come l'attesa estenuante del decreto per non parlare del valzer intorno al nome del commissario alla ricostruzione, ...

Ponte di Genova e strage del Pollino : messa per i cinque morti di Torre del Greco : Torre DEL Greco - A due mesi dalla stragi di agosto - il crollo del Ponte Morandi a Genova e la piena del Pollino in Calabria - Torre del Greco ricorda le sue cinque vittime, cinque vite spezzate nel ...

Al Chiabrera il Rotary e l'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia insieme per "Un ponte di solidarietà per Genova" : Giovedì 25 ottobre alle ore 20:30 presso il Teatro Chiabrera di Savona si terrà il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia 'Un ponte di solidarietà per Genova'; evento organizzato dai ...

Genova - Ponte Morandi : gli sfollati tornano nelle case per recuperare i beni - 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire : Dopo 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli sfollati della zona rossa di Genova da questa mattina stanno rientrando per la prima volta nelle proprie case per recuperare beni ed effetti personali. Intorno alle 9 sono partite le operazioni, dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle autorità locali, sulla base dei dati positivi forniti dai sensori di stabilità installati sui 2 tronconi del viadotto rimasti in piedi Ogni ...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro degli sfollati - via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S-LEGA MODIFICANO EMENDAMENTO DL Genova/ Bucci - "Autostrade c'è per demolizione" : PONTE GENOVA, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Genova - ecco il progetto per il ponte Morandi presentato da Autostrade al sindaco e commissario Bucci : Lungo 1.054 metri e posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in nove mesi. Nella soluzione di Autostrade,i sostegni dell'impalcato sono di tipo ...

Genova - Aspi potrà demolire il ponte. M5s : ‘Nessun dietrofront - non ricostruirà’ Ma Bucci : ‘Torna in campo per tante cose’ : L’emendamento al decreto Genova che consente ad Autostrade per l’Italia potrà realizzare le “opere propedeutiche” alla ricostruzione del Ponte Morandi accende una nuova polemica nella maggioranza. La proposta di modifica 1.100 al comma 7 dell’articolo 1 presentato dai relatori, il leghista Alessandro Di Muro e il pentastellato Gianluca Rospi, approvato ieri all’ultimo momento nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, abolisce il ...

