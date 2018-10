Genova | Ponte Morandi è caduto per colpa di un tirante tranciato di netto Ecco le prove

CROLLO PONTE MORANDI - TROVATO REPERTO CHIAVE : "TIRANTI CORROSI"/ Ultime notizie Genova - esaminato in Svizzera : PONTE MORANDI, TROVATO REPERTO CHIAVE del CROLLO. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Genova - pm : reperto ponte fondamentale : 13.25 "Questo reperto è uno dei più grossi e potrebbe essere fondamentale per permetterci di risalire alle cause del disastro".Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Cozzi, dopo aver visitato l' hangar dove sono custoditi i resti del ponte Morandi, catalogati dai periti. Il reperto a cui Cozzi si riferisce è il numero 132. Secondo i media locali, mostrerebbe un avanzato stato di corrosione dei cavi di acciaio nello strallo di cemento ...

Crollo ponte Genova - trovato il tirante che ha ceduto : era corroso - : E' stato trovato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando la strage del 14 agosto. Il reperto numero 132 sarà spedito a Zurigo per una super-perizia; non è un detrito qualunque, ma la principale prova sulle cause del Crollo -- Un reperto, tra quelli catalogati dai periti della procura e dai consulenti, potrebbe costituire la prova chiave delle indagini sul Crollo del ponte Morandi di Genova. Si tratta, come scrivono ...

Genova - Ponte Morandi : trovato reperto “chiave” - potrebbe provare la corrosione dei cavi degli stralli : Tra i reperti del Ponte Morandi, catalogati dai periti della procura e i consulenti, ne è stato trovato uno che potrebbe essere particolarmente rilevante nelle indagini sul crollo, avvenuto il 14 agosto scorso: si tratta, riportano Repubblica e il Secolo XIX, del reperto numero 132 che mostrerebbe un avanzato stato di corrosione dei cavi di acciaio dentro lo strallo di cemento armato. Il reperto verrà inviato in Svizzera per analisi più ...

Ponte Morandi - le ansie della città per la conversione del dl Genova : risorse legate a doppio filo con la manovra fiscale : Genova, nelle scorse settimane, ha già assistito agli spettacoli poco edificanti come l'attesa estenuante del decreto per non parlare del valzer intorno al nome del commissario alla ricostruzione, ...

Ponte di Genova e strage del Pollino : messa per i cinque morti di Torre del Greco : Torre DEL Greco - A due mesi dalla stragi di agosto - il crollo del Ponte Morandi a Genova e la piena del Pollino in Calabria - Torre del Greco ricorda le sue cinque vittime, cinque vite spezzate nel ...

Al Chiabrera il Rotary e l'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia insieme per "Un ponte di solidarietà per Genova" : Giovedì 25 ottobre alle ore 20:30 presso il Teatro Chiabrera di Savona si terrà il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia 'Un ponte di solidarietà per Genova'; evento organizzato dai ...

Genova - Ponte Morandi : gli sfollati tornano nelle case per recuperare i beni - 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire : Dopo 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli sfollati della zona rossa di Genova da questa mattina stanno rientrando per la prima volta nelle proprie case per recuperare beni ed effetti personali. Intorno alle 9 sono partite le operazioni, dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle autorità locali, sulla base dei dati positivi forniti dai sensori di stabilità installati sui 2 tronconi del viadotto rimasti in piedi Ogni ...

